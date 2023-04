Grupa K2 rozwija marketing digitalowy i chatboty

Grupa K2 nieznacznie poprawiła przychody i zyski

Z opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych Grupy K2 za 12 miesięcy 2022 roku wynika, że przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 5% rok do roku, do blisko 111 mln zł. Przychody operacyjne – pokazujące dynamikę skali działalności operacyjnej – zwiększyły się o 23%, do 67,5 mln zł.

Grupa K2 nieznacznie poprawiła też rezultaty na poziomie EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) i EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji), a dzięki zyskowności transakcji sprzedaży spółki chmurowej Oktawave (21 mln zł w pozycji przychody/koszty finansowe) skonsolidowane zyski brutto i netto znajdą się na kilka razy wyższych poziomach niż przed rokiem – narastająco po trzech kwartałach zysk netto był 7-krotnie wyższy rok do roku.

- Wypracowaliśmy w roku 2022 porównywalne wyniki operacyjne wobec roku 2021 pomimo istotnie trudniejszych warunków rynkowych, związanych przede wszystkim z presją wynagrodzeniową, wysoką inflacją, niepewnością związaną z wojną w Ukrainie i pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Jesteśmy zadowoleni z całego roku, w tym z czwartego kwartału, który zaznaczył się satysfakcjonującymi wynikami wszystkich spółek Grupy K2 – wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Wybrane dane finansowe K2

Rok 2022 był okresem udanej odbudowy skali działalności w K2 Precise, a największa spółka Grupy K2 – software house Fabrity – zwiększyła sprzedaż o ponad 34%.

- Mamy w swoim portfolio dużych klientów korporacyjnych, realizujących dzięki Fabrity kluczowe projekty biznesowe. Współpraca ma charakter długoterminowy, z większością tych klientów współpracujemy ponad pięć lat. Duże firmy dążą do realizacji projektów krytycznych z punktu widzenia ich transformacji cyfrowej, co wymaga większej liczby specjalistów IT, dlatego też aktywnie pozyskujemy nowych pracowników, co zdecydowanie pozytywnie wyróżnia nas na rynku. Rozwijamy również nasze kompetencje w zakresie platform low-code’owych oraz technologii blockchain. Otworzyliśmy też kolejną lokalizację, tym razem w Białymstoku – komentuje Tomasz Burczyński, wiceprezes K2 Holding i prezes Fabrity.

Rozwiązania w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego

W roku 2022 w Grupie K2 miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. W drugim kwartale sfinalizowana została sprzedaż Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu spółka wypłaciła we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na akcję (stopa dywidendy powyżej 30% względem kursu akcji z pierwszego półrocza 2022).

Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy - Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter. Transakcja ta nie tylko potwierdziła wartość, jaką Grupa K2 zbudowała w spółce PerfectBot, ale również stworzyła możliwości przyspieszenia międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez zwiększania zaangażowania ze strony Grupy K2.

Rozpoczęty został również przegląd opcji strategicznych wobec dwóch spółek segmentu marketingowego (K2 Precise i K2 Create), które są zdrowymi, zoptymalizowanymi i rentownymi biznesami.

Opublikowane wstępne, szacunkowe dane finansowe za 12 miesięcy 2022 roku uwzględniają wyjście spółki Oktawave poza Grupę K2 (brak konsolidacji) oraz zmianę statusu spółki PerfectBot (przejście z konsolidacji pełnej na metodę praw własności).

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy K2 opiera się na trzech segmentach biznesowych: segment software, segment marketingowy, segment chatbotów.