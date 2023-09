Grupa Lidla i Kauflandu chce konkurować z koncernami Amazon, Google i Microsoft

Schwarz Digits - chmura i bezpieczeństwo IT

Grupa Schwarz z siedzibą w Neckarsulm wraz z Lidlem i Kauflandem tworzą nowy dział IT i cyfrowy. Chcą konkurować w branży chmurowej z Amazonem i innymi amerykańskimi koncernami, jak Google i Microsoft - donosi golem.de.

- Grupa tworzy nową firmę cyfrową o nazwie Schwarz Digits, która będzie oferować usługi w chmurze i w zakresie bezpieczeństwa IT. Chcemy wspierać każdego, kto nie jest w stanie samodzielnie uporać się z tymi złożonymi problemami, ale nie chce uzależnić się od dużych korporacji spoza Europy – wyjaśnia cytowany przez handelsblatt.com Gerd Chrzanowski, szef grupy Schwarz. – Chodzi o takich dostawców z USA, jak Amazon Web Services, Google Cloud Platform czy Microsoft Azure - dodaje.

Około półtora roku temu Grupa Schwarz udostępniła swoją chmurę innym firmom. Szef Schwarza widzi duży potencjał biznesowy na nowym rynku.

- Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych kilku lat Schwarz Digits może z powodzeniem umacniać swoją pozycję rynkową w zakresie rozwiązań IT i usług cyfrowych – ocenia cytowany przez golem.de Gerd Chrzanowski.

Lidl, Kaufland i Schwarz Digits

Schwarz zaoferuje konkurencyjne ceny szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma podaje, że ma już w swojej chmurze „trzycyfrową liczbę partnerów”, dla których opracowywano nowe produkty.

Jak twierdzi Gerd Chrzanowski, to, że Grupa Schwarz wywodzi się z branży dyskontowej, jest zaletą dla nowego obszaru. - Naprawdę mam nadzieję, że w tym nowym społeczeństwie panuje duch dyskontowania – podkreśla w golem.de. – To przypadnie do gustu każdemu menadżerowi IT w średniej firmie - zaznacza.

Oprócz marek Lidl i Kaufland, Schwarz Digits będzie teraz oznaczać IT i cyfrowość – konkluduje golem.de.