Grupa R22 z rekordowymi wynikami dzięki marce MailerLite

Na dynamiczny rozwój Grupy R22 wpłynęły głównie segmenty cyber_Folks oraz CPaaS (Communications Platform-as-a-Service). Grupa wdraża i rozwija nowe produkty, zwiększając jednocześnie swój globalny zasięg oraz dywersyfikuje klientów, których obsługuje już 344 tys. w ponad 100 krajach.

Grupa R22: segmenty cyber_Folks i CPaaS

26 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzje o wysokości wypłaty dywidendy za 2022 rok oraz podejmie decyzje o połączeniu R22 ze spółką cyber_Folks.

– W I kwartale br. kontynuowaliśmy mocny trend wzrostu działalności operacyjnej, co jest widoczne w wynikach finansowych. Zawdzięczamy to głównie wzrostowi organicznemu dwóch głównych segmentów: cyber_Folks i CPaaS. EBITDA tego ostatniego tylko od stycznia do marca 2023 wyniosła blisko 18 mln zł, co oznacza ponad 70 proc. wzrost r/r. Tak wysoka dynamika to w dużej mierze zasługa wzrostu sprzedaży na rynkach globalnych pod marką MailerLite, która tylko marcu bieżącego roku pozyskała ponad 4 tys. nowych klientów - mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W 2022 roku R22 pochwaliła się rekordowymi wynikami: Grupa wypracowała ponad 392,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży (+32,2 proc. r/r), skorygowana EBITDA osiągnęła wartość prawie 103,6 mln zł (34 proc. r/r). Rekordowa może okazać się także wysokość dywidendy. Zarząd spółki rekomendował wypłatę w wysokości 0,93 zł na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy może wynieść 13,19 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą Akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2023 r. Tego dnia Akcjonariusze zdecydują również o połączeniu R22 SA z cyber_Folks SA. Działanie ma na celu przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy oraz komunikacji zewnętrznej obu podmiotów dla klientów i inwestorów.

- cyber_Folks jest dziś bardziej rozpoznawalną marką na rynku klienckim niż R22, a R22 jest popularniejsza na rynku inwestycyjnym. Naszym celem jest uproszczenie struktury Grupy i stworzenie podmiotu kompleksowego – wiarygodnego zarówno dla klientów, jak również dla inwestorów. W mojej ocenie synergia tych dwóch silnych marek złączonych w jedną spółkę sprawi, że zyskamy jeszcze więcej odbiorców i będziemy mocniej widoczni na rynku kapitałowym - komentuje Jakub Dwernicki.

W pierwszym kwartale br. zysk EBITDA segmentu cyber_Folks wzrósł czysto organicznie o ponad 23 proc. r/r i wyniósł blisko 15 mln zł. Jednocześnie marka bardzo mocno inwestuje w rozwój technologiczny i poszerzanie oferty dla istniejącej bazy ponad 250 tys. klientów cyber_Folks.

– Podążamy za najnowszymi trendami, niektóre z nich współtworzymy. Wprowadziliśmy do naszej oferty nowe funkcjonalności. W I kwartale br. cyber_Folks uruchomił – prawdopodobnie pierwszy w Europie – kreator nazw domen oparty o AI. Obecnie, aż 37 proc. domen nabywanych przez naszych klientów stanowią te zasugerowane przez nasz system AI – wyjaśnia Jakub Dwernicki.

Rozwój produktowy i międzynarodowy

Oprócz rozwoju produktowego Grupa mocno koncentruje się na rozwoju międzynarodowym, zwiększając globalny zasięg i dywersyfikację klientów. Ekspansję zagraniczną Grupy silnie wspiera Profitroom, którego sprzedaż zagraniczna wzrosła w I kwartale 2023 roku o ponad 70 proc. r/r.

Grupa R22 ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Konwersja EBITDA na przypływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosła ponad 100 proc.

– Biorąc pod uwagę obecny poziom długu i gotówki widzimy, że dług netto w relacji do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie. W I kwartale br. odnotowaliśmy spadek długu netto o 22,1 mln zł w stosunku do poziomu długu netto na koniec 2022. Szacujemy, że jeszcze w bieżącym roku powinien spaść poniżej poziomu 2x EBITDA – informuje Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

R22 od początku obecności na GPW regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku spółka wypłaciła ponad 10 mln zł dywidendy. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę minimum 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, który w 2022 r. wyniósł 24 mln zł.

R22 to grupa spółek technologicznych, która współpracuje z ponad 340 tys. klientów, generując około 400 mln zł przychodów rocznie. Wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ich obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży. Portfolio koncentruje się na skalowalnych produktach w modelu abonamentowym. R22 dostarcza produkty od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po sprzedaż i obsługę klienta.

MailerLite od 2010 r. wdraża rozwiązania e-mail dla firm. Firmę tworzy zespół ponad 130 projektantów, programistów, pisarzy, mówców, fotografów, surferów, szachistów, podróżników mieszkających i pracujących w 40 krajach – informuje spółka na stronie internetowej.