Grupa Superdrob debiutuje w Zielonym Indeksie

SuperDrob, grupa kapitałowa wywodząca się z rodzinnej firmy, to jeden z szybko rozwijających się podmiotów polskiej branży spożywczej. Tylko w ostatnich pięciu latach zwiększała przychody w dwucyfrowym tempie. Tak szybki rozwój i technologie stosowane w zakładach rodzą określone skutki dla środowiska naturalnego. Firma radzi sobie i z tymi wyzwaniami.

Produkcja chłodu jest w zakładach SuperDrobu głównym źródłem emisji związanej ze zużyciem energii. Podnoszenie efektywności energetycznej to najskuteczniejszy sposób zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Grupa zamierza inwestować w energetyczną "autonomię" – głównie w fotowoltaikę i gaz.

Modernizowany zakład w Goleniowie będzie jednym z najnowocześniejszych i energooszczędnych obiektów tego typu w Polsce.

W 2019 roku GK SuperDrob uzyskała 1,77 mld zł przychodów, wobec 934 mln w 2017 r. Szybki rozwój oznacza wzrost oddziaływania na środowisko, ale skalę można ograniczać. Przede wszystkim przez podnoszenie efektywności energetycznej procesów.

Grupa kapitałowa SuperDrob rośnie wraz z rynkiem krajowym i eksportem (ma on ok. 44-proc. udział w łącznej sprzedaży), jak również dzięki automatyzacji i powiększaniu mocy przetwórczych oraz akwizycjom. Obecnie w jej skład wchodzi siedem zakładów – przejęte są właśnie modernizowane.



Ze względu na specyfikę działalności, wymagającej utrzymywana na stałym, niskim poziomie temperatury miejsc pracy, zakłady produkcyjne zużywają dużo energii elektrycznej. Najwięcej pochłaniają maszynownie chłodnicze – ponad 92 proc. poboru całej energii elektrycznej. To właśnie wokół zmniejszenia energochłonności, a zatem i pośrednio emisji gazów cieplarnianych, koncentruje się większość planów inwestycyjnych zarządu.

Dotychczas w każdym z zakładów zainstalowane zostały nowoczesne systemy monitorujące temperaturę. Dzięki przesyłaniu online informacji o zmianach temperatury, można nie tylko zachować wymagane reżimy technologiczne, ale i szybciej reagować oraz lepiej gospodarować energią.

W latach 2018-19 grupa zrealizowała wiele mniejszych inwestycji, obejmujących montaż tuneli zamrażalniczych, uszczelnienie instalacji amoniakalnych i osłon termicznych dla zaworów, izolacje zimno- i ciepłochronne (np. odkamienianie skraplaczy maszynowni chłodniczej).

„Tymi małymi krokami osiągamy wielkie cele, dzięki którym w 2019 roku udało nam się obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną o 1,3 proc. GJ w skali roku, liczoną na tonę produkcji”, informuje zarząd.