GXO chroni centra dystrybucyjne za pomocą dronów

W ciągu najbliższego roku spółka planuje znacznie zwiększyć liczbę zautomatyzowanych systemów bezpieczeństwa w innych lokalizacjach.

Będzie to największa na świecie flota powietrznych i naziemnych robotów bezpieczeństwa.



Drony do patrolowania

Duet DroneDog i DroneSentry, zintegrowana z platformą bezpieczeństwa DroneCore firmy Asylon, Inc. to technologie bezpieczeństwa przyszłości, zapewniające wysokiej jakości dane i aktualizacje działań na miejscu, które mogą wykrywać potencjalne problemy w czasie rzeczywistym i jednocześnie informować o nich zespoły ds. bezpieczeństwa.

Uruchomiliśmy zaawansowany system bezpieczeństwa DroneDog i DroneSentry w centrum logistycznym naszego klienta, które liczy ponad 9 tys. km2 i wymaga całodobowej ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i towarów - powiedział Thomas Nelson, Starszy Dyrektor ds. bezpieczeństwa w GXO.

GXO wykorzystało już te roboty do przeprowadzenia ponad 12 tys. misji patrolowych i ratowniczych obejmujących kontrolę i reagowanie na zgłoszenia alarmowe. Roboty zostały zastosowane również do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa z weryfikacją wideo, co pozwoliło członkom zespołu zaoszczędzić wiele czasu i oszczędzić przejścia wielu km. Zastosowana technologia wykrywa potencjalne ryzyka w czasie rzeczywistym, czyniąc miejsce pracy bezpieczniejszy dla członków zespołu i chroniąc towary klienta.

Drony – jak to działa?

Dron powietrzny i robot naziemny są sterowalne i mogą być monitorowane za pośrednictwem sieci, co umożliwia pracownikom szybsze reagowanie na alarmy lub niebezpieczne zdarzenia. System Asylon DroneDog jest połączony bezprzewodowo z chmurą i wyposażony w ładunek bezpieczeństwa, stację ładowania przystosowaną do warunków atmosferycznych oraz platformę Spot® firmy Boston Dynamics, czyli zwinnego robota mobilnego, który z łatwością pokonuje nierówności terenu, wspina się po schodach i autonomicznie omija przeszkody.

System DroneDog przejechał już ponad 960 km patrolując centrum logistyczne. Współpracuje on z systemem DroneSentry, który obejmuje stację bazową zabezpieczoną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiającą autonomiczne lądowanie i wymianę baterii. Obie technologie oferują różne punkty obserwacyjne i mogą szybko umieścić kamerę z 20-krotnym zoomem optycznym wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna, 24 godziny na dobę. Razem znacząco zwiększają możliwości ochrony, obejmując większy obszar w krótszym czasie niż tradycyjne metody nadzoru.

Firma Asylon, twórca systemu DroneCore, zapewnia również dostęp ekspertów, którzy nadzorują działania z centralnej dyspozytorni w Pensylwanii w trybie 24/7/365, poprzez zdalnie sterowanie tymi systemami i analizę danych dotyczących bezpieczeństwa gromadzonych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przestrzeni dla członków zespołu GXO.