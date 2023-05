GXO ma wieloletnią umowę z Kellogg. Dotyczy też Polski

GXO i Kellogg współpracują od 2008 roku realizując projekty ciągłego doskonalenia w logistyce prowadzonej na terenie pięciu krajów i ośmiu lokalizacji.

Rozwiązania z wykorzystaniem technologii zaproponowane przez GXO poprawiły szybkość, wydajność i środowiskowy aspekt operacji firmy Kellogg.

Cieszymy się, że możemy przedłużyć i rozszerzyć naszą dotychczasową współpracę z Kellogg, zapewniając dalsze budowanie wartości dodanej operacji logistycznych. Będziemy nadal strategicznie inwestować w automatyzację i wspierać firmę w optymalizacji produkcji, magazynowania, realizacji dostaw i działań związanych z co-packingiem - powiedział Richard Cawston, prezes GXO na Europę.

Nowoczesne technologie w siedmiu magazynach

GXO oraz Kellogg współpracują wdrażając nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w siedmiu centrach w całej Europie poprzez realizację projektów ciągłego doskonalenia w celu zwiększenia produktywności i szybkości przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Projekty te obejmują inwestycje w technologie, usprawnianie procesów i wymianę wiedzy.



GXO i Kellogg od dawna współpracują ze sobą w wielu krajach europejskich.

W Polsce w magazynie o powierzchni 27 tys. mkw. zlokalizowanym w Kutnie, blisko 120 pracowników świadczy usługi w zakresie magazynowania, kompletacji, pakowania i co-packingu. GXO wdrożyło tam innowacyjną automatykę i technologie, w tym system regałów paletowych Pallet Shuttle Racking, poprawiający gęstość i wydajność składowania. Dzięki tej automatyzacji GXO skróciło proces wymiany jednolitych palet z fabryki na palety specjalne wymagane na kluczowych rynkach o 90% (z 24 do 1,5 minuty), zmniejszyło zużycie plastiku o 85% (z 15 do 1 warstwy), co przełożyło się na poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracowników.

W ramach nowej umowy GXO wdrożyło swój internetowy system WMS Reflex w centrach logistycznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz planuje podobne rozwiązanie w Belgii. Ponadto GXO współpracuje z Kellogg nad opracowaniem cyfrowych wskaźników raportowania w celu dalszej poprawy widoczności wyników operacyjnych i usług oraz umożliwienia podejmowania decyzji w oparciu o dane.