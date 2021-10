GXO uruchamia hub logistyczny

GXO prowadzi działalność w Polsce od 2006 roku w 12 centrach logistycznych na terenie całego kraju. Klientami GXO sa m.in.: Atlas for Men, Avon, Castorama Polska, Cosmint, Grupa Żywiec, Intermarché, Kellogg’s, OBI.

Saks to platforma e-commerce z Ameryki Północnej, która za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji oferuje ofertę ekskluzywnej odzieży stworzoną przez stylistów.

Centrum logistyczne GXO zlokalizowane w Middletown w Pensylwanii specjalizujące się w fulfillement dla e-commerce, rozpoczęło bezpośrednią wysyłkę do klientów na terenie całego kraju, by odpowiedzieć na dynamiczny wzrost popytu na luksusową odzież w okresie świątecznych zakupów. Obsługa fulfillement dla e-commerce to początek współpracy obydwu firm.

Saks korzysta z usługi GXO Direct, czyli obsługi logistycznej opartej na modelu powierzchni współdzielonej.

Centrum logistyczne GXO wprowadziło zaawansowaną automatyzację z wykorzystaniem robotów współpracujących, w celu optymalizacji wydajności, poprawy dokładności oraz warunków pracy pracowników.