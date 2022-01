Hadatap dostawcą technologii RFID m.in. do Orlenu i Poczty Polskiej

Dzięki technologii nie zaginie żadna paczka pocztowa, nadana na lotnisku walizka, koszula w pralni, a podczas ewakuacji dużego biurowca w okamgnieniu będzie można sprawdzić, czy wszyscy bezpiecznie opuścili budynek.

Hadatap powstała w 2006 roku. Twórcy tej polskiej firmy postanowili wykorzystać i rozwinąć potencjał drzemiący w mało wtedy znanej technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification), wykorzystującej do identyfikacji fale radiowe.

- Po raz pierwszy zastosowano ją podczas II Wojny Światowej do rozpoznawania samolotów (wróg czy przyjaciel). Pierwsze komercyjne użycie miało miejsce dopiero w latach 70. ubiegłego wieku, ale przełom istotny z punktu widzenia naszej firmy nastąpił w 2005 roku. Właśnie wtedy organizacja GS1 odpowiedzialna za standaryzowanie m.in. kodów kreskowych, zdecydowała o utworzeniu standardu UHF (ang. Ultra High Frequency). Fale ultra wysokiej częstotliwości dały nam nowe niesamowite możliwości. Tu w Polsce, ale nie tylko dla Polski – mówi Artur Czarzyński, prezes Hadatap Sp. z o.o.

Chip i 100 proc. skuteczności

Przedmioty znakuje się specjalnymi identyfikatorami RFID (etykiety, karty, tagi, breloczki, opaski), zawierającymi chip z danymi oraz antenę, która pozwala na komunikację i zasilanie taga z czytnikiem. Stosowany przez Hadatap standard zwany RAIN RFID pozwala na identyfikację otagowanych przedmiotów z odległości nawet kilkudziesięciu metrów. Ponadto technologia ta daje możliwość odczytu wielu rzeczy jednocześnie, co pozwala oszczędzić czas potrzebny na rozpoznawanie np. konkretnych towarów.

Kody kreskowe do lamusa

- Operujemy technologią, której skuteczność – co potwierdzają testy – wynosi aż 99,5-100 proc. Ułatwiamy dzięki niej życie i pozwalamy na osiąganie większych zysków. Weźmy przykład - dzięki RAIN RFID możemy w magazynie dokonać inwentaryzacji w czasie rzeczywistym. Mamy podgląd stanu magazynowego „na żywo”, nawet jeśli jego powierzchnia przekracza 30 tys. m kw. Bez tej technologii przegląd takiej przestrzeni mógłby trwać nieprzerwanie wiele dni, nigdy nie dając 100 proc. efektu. RFID to pełna przejrzystość procesów, kontrola, dokładność, eliminacja błędów i wydajność – tłumaczy Artur Czarzyński z Hadatap.

Hadatap ma na koncie realizację ponad 150 dużych projektów RFID, m.in. dla multienergetycznego koncernu PKN Orlen S.A. (znakowanie kolejowych cystern paliwowych) czy bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego (tagowanie zbiorów).

Ostatnio do listy klientów dołączył narodowy operator pocztowy Poczta Polska. Na początku stycznia 2022 r. ruszyła pierwsza faza testów technologii RFID - jednocześnie w trzech sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzi ok. 50 mln przesyłek paczkowych i listowych miesięcznie. Pozwoli to firmie precyzyjniej lokalizować przesyłki oraz przyspieszyć proces ich doręczenia do milionów klientów w Polsce. Warto podkreślić, że technologia RFID na tę skalę nie była dotąd testowana nigdzie indziej na świecie.