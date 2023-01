HalfPrice z cyfrowym magazynem. Wdrożono go w rekordowym czasie

Uruchomiona w 2021 r. sieć stacjonarnych placówek oferująca m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki i dodatki do domu w atrakcyjnych cenach, postawiła sobie za cel jak najszybsze wdrożenie systemu klasy WMS, który wsparłby proces dostarczenia produktów do sklepów. System miał spełniać bardzo rygorystyczne wymagania biznesowe takie jak: krótki czas magazynowania towaru przy szczegółowej kontroli jakości i niski koszt dostarczania towarów do sklepów.

Ekspresowe uruchomienie

Do realizacji tego projektu CCC wybrała firmę PSI Polska ze względu na jej duże doświadczenie w branży handlowej i wcześniejsze, zakończone sukcesem wdrożenia systemu WMS w magazynach Centrum Dystrybucyjnego CCC w Polkowicach. Prace wdrożeniowe zrealizowano w ekspresowym tempie. System PSIwms uruchomiono w zaledwie 34 dni robocze, mimo surowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Co więcej, zazwyczaj projekty tej skali realizowane są w czasie od 7 do 9 miesięcy.

Czynników, które przesądziły o tak krótkim czasie wdrożenia zaawansowanego systemu PSIwms było kilka. Do sukcesu przyczyniło się w dużej mierze twórcze połączenie tradycyjnych metodyk (waterfall) ze zwinnym podejściem do projektu (agile). Dzięki waterfall w bardzo krótkim czasie uruchomiono w pełni funkcjonalny system pozwalający zaopatrywać sklepy, a następnie dzięki podejściu zwinnemu dostosowano rezultat do oczekiwań użytkowników. Podejście takie pozwoliło również ograniczyć koszty do niezbędnego minimum przy rezultatach dopasowanych do rzeczywistych potrzeb.

Nie mniej istotnym czynnikiem sukcesu było zaangażowanie się pracowników HalfPrice w doskonalenie produktu. Użytkownicy, po początkowym zapoznaniu się z systemem, zgłaszali się z propozycjami zmian wynikającymi z ich rzeczywistych potrzeb. Pozwoliło to uniknąć realizacji teoretycznych wymagań, które często występują w kaskadowym podejściu do realizacji projektów i które dezaktualizują się w trakcie wdrożenia narażając firmę na nieuzasadnione koszty.

System PSIwms oprócz standardowych procesów przyjęcia, zamagazynowania, kompletacji, pakowania i wysyłki produktów, wspiera HalfPrice w procesie kontroli jakości, uszlachetniania (VAS), sortowania oraz cross-docking’u. Ze względu na konieczność ciągłej kontroli kosztów system PSIwms dostarcza także szczegółowe dane do przekrojowych analiz kosztów oraz wydajności.