Handel: 3 na 4 przedsiębiorstwa planują wdrożenia IT

Firma konsultingowa BDO przygotowała raport oparty na badaniu przedstawicieli kadry kierowniczej.

Główny wniosek z raportu „2021 Retail Digital Transformation”, to pilna potrzeba wdrożeń IT w sektorze handlu.

3 na 4 przedsiębiorstwa handlowe planują inwestycje w technologie cyfrowe.

Firma konsultingowa zapytała przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla o plany i wyzwania związane z cyfrową transformacją ich organizacji. Kadra c-level ma bardzo konkretne oczekiwania - spodziewają się szybkiego wzrostu przychodów, najlepiej w ciągu roku. Aż 97 proc. przewiduje w tym samym okresie wzrost rentowności. No i dosłownie wszyscy ankietowani (100 proc.!) deklarują, że wdrożone rozwiązania zdecydowanie przyczynią się do osiągnięcia bądź przekroczenia oczekiwanych wyników biznesowych. Handel pilnie potrzebuje innowacji IT.

Przeczytaj także: Allegro wspiera cyfrową transformację poprzez zachęcanie do zakupów online

W jakie rozwiązania IT inwestują detaliści?

W handlu nie chodzi już tylko o produkty. Coraz bardziej istotne stają się doświadczenia konsumentów. Dlatego jednym z kluczowych obszarów inwestowania detalistów w technologie jest dziś obsługa klienta. Sprzedawcy skupiają się na bezproblemowej, wygodnej oraz jak najbardziej spersonalizowanej obsłudze zakupów, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Wg danych PWC, aż 86 proc. konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za doskonałą obsługę klienta, a 32 proc. klientów odejdzie od sklepu lub marki po zaledwie jednym negatywnym doświadczeniu. Firmy handlowe będą zatem w najbliższej przyszłości konkurować ze sobą nie produktem czy ceną, ale właśnie obsługą klienta. PWC ocenia, że odsetek firm inwestujących w wielokanałowe doświadczenia konsumentów wzrósł w ciągu ostatniej dekady (od 2010 do 2020 roku) z 20 do 80 proc.

– Konkurencja w handlu detalicznym jest dziś ogromna. Dobry produkt to za mało, trzeba zadbać o klienta. Ten, kto tego nie zrobi, wypadnie z gry – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z firmy Sagra Technology, dostawcy systemów klasy SFA, CRM i Business Intelligence. – Sprzedawcy coraz więcej inwestują w obsługę klientów i umożliwiają im zakupy na platformie internetowej za pośrednictwem różnych urządzeń, wykorzystując dodatkowo narzędzia takie jak czaty czy media społecznościowe. W sklepach stacjonarnych wykorzystują natomiast szereg rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji czy lokalizacji, które służą personalizacji i pomagają w budowaniu długofalowych relacji – dodaje.