Handel będzie się automatyzować, ale ma obawy

Cały przemysłowy świat stawa na robotykę i automatyzację. Według raportu McKinsey Global Industrial Robotics Survey 2022, dla wielu przedsiębiorstw nakłady na systemy informatyczne i urządzenia automatyzujące procesy będą stanowić nawet 1/4 wydatków kapitałowych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wśród najbardziej skłonnych do wdrożeń sektorów znajdują się handel detaliczny i rynek dóbr konsumpcyjnych - 23 proc. badanych organizacji z tych branż planuje wydatki na tego typu inwestycje w ciągu najbliższych 5 lat. Dla porównania, w sektorze spożywczym wdrożenia planuje 15 proc., a w motoryzacji - 8 proc. przedsiębiorstw.

Z badania McKinsey płynie wniosek, że automatyzacja nie jest wcale łatwa, ponieważ organizacje mają sporo obaw. Największe trudności zdaniem badanych firm to koszty wdrożenia i brak doświadczenia w zakresie nowych rozwiązań, wymienia je odpowiednio 71 i 61 proc. respondentów. To przekłada się na niski stopień zaufania biznesu do technologii, co z kolei powoduje problemy z finansowaniem. Dodatkowe wyzwania to obawy o to, że zastosowanie automatyzacji spowoduje likwidację miejsc prac. – Strach o to, że systemy informatyczne i roboty zastąpią ludzi, nie ma dziś uzasadnienia. Automatyzacja, szczególnie w handlu, prowadzi do zmiany zadań i ról w miejscu pracy, a nie do zwolnień – przekonuje Grzegorz Dembicki, Business Development Director z Sagra Technology.

Idzie nowe - automatyzacja nieunikniona

Wiele firm korzystających obecnie ze starszych technologii spodziewa się wyzwań związanych z wdrożeniem jednego, nowego zestawu rozwiązań wspieranych przez zintegrowane platformy dla robotyki i automatyki. 42 proc. respondentów badania deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem dostawcy kompleksowych rozwiązań, niezależnie od regionu geograficznego. Brak merytorycznego przygotowania firm sprawia, że większość klientów (62 proc. pytanych) preferuje takich partnerów, którzy zapewnią pełną obsługę nowych technologii w zakresie wdrażania.

– Nawet jeśli firma przed wdrożeniem ma obawy, szybko może poznać korzyści z automatyzacji. Pozwala ona m.in. na wykorzystanie kilku narzędzi do wyeliminowania lub przyspieszenia żmudnych, ręcznych zadań. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą automatyzować komunikację na różnych etapach procesu pozyskiwania klientów, dzięki czemu nie muszą tworzyć wiadomości od zera ani wysyłać tej samej wiadomości do wielu potencjalnych klientów. W rezultacie mogą skupić swoje siły na innych zadaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży. Najważniejszą korzyścią jest możliwość zrobienia więcej w krótszym czasie, przy zminimalizowaniu ryzyka błędów. Organizacja zyskuje spójne, usprawnione procesy – podsumowuje ekspert z Sagra Technology.