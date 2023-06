Handel idzie w cyfryzację. Jak stworzyć cyfrowy model operacyjny?

Firma doradcza AlixPartners przeprowadziła badanie z którego wynika, że zaledwie co czwarty (24 proc.) dyrektor sprzedaży uważa, że jego organizacja posiada ponadprzeciętne zaplecze cyfrowe. Natomiast zaledwie jeden na trzech (36 proc.) menadżerów deklaruje, że ich zespoły IT są w stanie zaspokoić potrzeby cyfrowe ich organizacji. To świadczy o tym, że zdecydowanej większości firm brakuje odpowiednich kwalifikacji, żeby skutecznie konkurować na rynku detalicznym. Dwie trzecie ankietowanych wątpi, że narzędzia cyfrowe, jakimi dysponują ich firmy obecnie, będą wystarczającym wsparciem dla nowoczesnego, opartego na cyfryzacji biznesu.

Wydatki detalistów na IT

Badanie branży wykazało, że 63 proc. detalistów planuje zwiększyć wydatki na inwestycje cyfrowe w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdają sobie sprawę z tego, jakie są oczekiwania klientów dotyczące obsługi oraz że po prostu nie mogą pozostać za konkurencją w tyle. 3 na 4 dyrektorów ds. handlu jest przekonanych, że inwestycje w narzędzia cyfrowe przyniosą ich organizacji oczekiwany wzrost z inwestycji.

– Przedstawiciele handlu potrzebują zarówno doskonałej wiedzy o rynku oraz konkurencji, jak i informacji o swoich klientach, stanie zapasów, aktualnej sprzedaży oraz finansach. Dostęp do takich informacji w czasie rzeczywistym umożliwia reagowanie na wszelkie zmiany i podejmowanie właściwych decyzji – tłumaczy Adam Sienkiewicz, Head of Sales z Sagra Technology, firmy specjalizującej się w systemach SFA i CRM.

Według autorów raportu AlixPartners, aby stworzyć model operacyjny, który będzie można nazwać cyfrowym, należy przestawić się na zarządzanie oparte na analizie danych. Niezbędne do tego jest wdrożenie technologii, która będzie pomagała w gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Sprawdza się to zwłaszcza w obszarach, w których analiza cyfrowych informacji może pomóc w wyciąganiu jasnych wniosków, takich jak np. wpływ konkretnego umiejscowienia produktów na sklepowych regałach na decyzje zakupowe klientów czy planowanie kampanii marketingowych na bazie danych dotyczących skuteczności poprzednich tego typu przedsięwzięć.

Dane i automatyzacja

Kolejnym, bardziej zaawansowanym krokiem w digitalizacji jest automatyzacja. Może ona wesprzeć coraz bardziej złożone sieci dystrybucji, a także pomóc w rozwiązywaniu długoterminowych problemów, jak pozyskiwanie siły roboczej i dostawców oraz zarządzanie umowami. Wg raportu Reports Insights, rynek automatyzacji w handlu czeka silna ekspansja, a jego wartość w latach 2023-2030 będzie rosła rocznie w tempie średnio 9,65 proc.

– Automatyzacja w handlu dobrze sprawdza się w standardowych operacjach. Już dziś skutecznie wykorzystywana jest w systemach POS, kasach samoobsługowych, skanerach RFID i kodów kreskowych, elektronicznych etykietach półkowych czy autonomicznych pojazdach. Odpowiednie aplikacje, wdrożone w magazynach i sklepach, pozwalają usprawniać operacje, zwiększać wydajność i odciążyć pracowników w prostych, monotonnych zadaniach. Sprzedawcy są coraz bardziej zainteresowani wdrożeniami systemów automatyzacji w hipermarketach, supermarketach, ale i w mniejszych sklepach czy aptekach – mówi Adam Sienkiewicz.

Osiągnięcie nowego, cyfrowego modelu operacyjnego pozwoli na wyznaczenie nowych celów, zwłaszcza, że taka zmiana dotyczy również kultury całej organizacji. Dzięki dostępowi do danych, handlowcy będą skoncentrowani nie tylko na zaopatrzeniu czy właściwej ekspozycji produktów, ale także na zadbaniu o doświadczenia klientów. Gromadząc i analizując dane zarówno z punktów sprzedaży, jaki i aplikacji, będą mogli podejmować lepsze decyzje dotyczące wszystkiego, od produktów i zapasów, aż po strategie marketingowe i logistykę.