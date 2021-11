Handel na celowniku hakerów. Sieci Lidl i Kaufland przygotowane do obrony

Zdaniem detalisty przejęcie XM Cyber umożliwi mu przygotowanie się na przyszłe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa IT w środowisku, w którym cyberataki stają się coraz bardziej powszechne.

Izraelskie zabezpieczenia

Współpracując z XM Cyber, Schwarz Group będzie w stanie wykryć „krytyczne ścieżki ataku w sieciach lokalnych i wielochmurowych”, umożliwiając w ten sposób zamknięcie wszelkich luk w zabezpieczeniach, zanim systemy zostaną naruszone.

Zapowiedziano, że po przejęciu XM Cyber ​​będzie nadal działać niezależnie, wspierając swoją globalną bazę klientów.

Przypomnijmy, niedawno ofiarą cyberataku padła sieć Media Markt. Cyberprzestępcy wykorzystali oprogramowanie ransomware w celu zdobycia i zakodowania danych sieci Media Markt i Saturn. W rezultacie zamknięto systemy informatyczne placówek w Holandii i Niemczech.

Niemiecka Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland, odnotowała dobry rok finansowy 2020. Jej obroty wzrosły o 10 proc. do 125,3 mld euro. Lidl odnotował 9,9-procentowy wzrost obrotów w roku budżetowym 2020 do 96,3 mld euro. Siostrzana spółka Kaufland również poradziła sobie bardzo dobrze, notując wzrost o 7,5 proc. do 25,5 mld euro. Firma recyklingowa PreZero odnotowała wzrost obrotów o 33,7 proc. (do 700 mln euro).