Handel patrzy na instalacje fotowoltaiczne w modelu usługowym

– Obecnie co drugi realizowany przez nas projekt w Polsce odbywa się w formule PVaaS. Trzy lata temu, gdy wprowadzaliśmy ten model do oferty, startując na rynku pozyskaliśmy klientów na łączną moc instalacji 5 MWp, a w tym roku naszą ambicją jest zbliżenie się do 100 MWp – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager w EDP Energia Polska.