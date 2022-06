Handel przespał transformację energetyczną. To może być kosztowny błąd

Czy branża retail (sieci handlowe, centra handlowe, galerie, centra logistyki e-commerce) inwestuje w projekty związane z transformacją energetyczną?

Widzimy, że obecnie zwiększyło się zainteresowanie firm z branży retail przejściem na tzw. zieloną energię. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim, od ponad dwóch lat średnia cena energii w Polsce rośnie, a w ciągu ostatnich miesięcy była nawet najwyższa w całej Unii Europejskiej. To zmusza przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora handlowego do działania i szukania oszczędności. Gdy przedsiębiorstwo decyduje się zieloną energię, wytwarzaną np. dzięki fotowoltaice, to nie musi już kupować energii od zewnętrznych podmiotów. Dodatkowo, z uwagi na wojnę w Ukrainie i problemy z uzależnieniem Europy od dostaw rosyjskiego gazu i węgla, co także niekorzystnie wpływa na cenę energii, przejście przedsiębiorstw na zieloną energię jeszcze przyspieszy.

Sieci handlowe aktywnie poszukują alternatywnych źródeł energii. Które z nich mogą być optymalne dla branży retail?

Oczywiście każdy konkretny przypadek zawsze należy rozpatrywać indywidualnie. Jednak z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że w przypadku sieci handlowych najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest produkcja własnej energii z fotowoltaiki. Takie rozwiązanie wydaje się optymalne w początkowej fazie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa. Fotowoltaiczne instalacje dachowe i naziemne mogą zaspokajać nawet do 100% zapotrzebowania energetycznego danego podmiotu.

Jednak możliwości transformacji energetycznej w firmie jest dużo więcej. Do innych rozwiązań możemy zaliczyć wykorzystywanie energii pochodzącej z farm wiatrowych, czy też kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (lub chłodu). Co ciekawe, często w sektorze handlowym zalecamy, aby zacząć po prostu od ograniczenia zużycia energii. Aby je obniżyć należy w pierwszej kolejności wymienić oświetlenie na LED. Zastosowanie technologii LED pozwala zredukować koszty energii na potrzeby oświetlenia aż o 70-80%.

Jakie korzyści dla sieci sklepów detalicznych i galerii niosą alternatywne źródła energii? Czy jest to kwestia poszukiwania oszczędności, czy raczej kwestia wizerunkowa?

Oba wskazane czynniki są niezwykle istotne dla współczesnych firm. Oczywiście dla zarządzających danym przedsiębiorstwem najważniejsza jest kwestia finansowa. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest dziś po prostu tańsza. Dlatego coraz więcej podmiotów spogląda w stronę zielonej energii.

Nie bez znaczenia jest także obserwowany w ostatnich latach silny globalny trend dostosowywania się firm do wymogów ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny). Klienci coraz częściej starają się wybierać produkty prośrodowiskowe, które np. mają certyfikat o obniżonej emisji CO2. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sieci handlowych. Te z nich, które wykorzystują energię z OZE i to pokazują swoim klientom, mogą wzbudzać ich większe zaufanie. Dodatkowo we współczesnej gospodarce przedsiębiorstwa podążające w kierunku zeroemisyjności mają większą szansę na otrzymanie kredytu w instytucjach finansowych, które doskonale zdają sobie sprawę z obecnych trendów.

Czy dużo podmiotów z tej branży ma już odnawialne źródła energii? Które z nich są najczęściej wykorzystywane przez sektor handlu?

Tak jak już wspomniałem zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce rośnie, m.in. z uwagi na chęć obniżenia kosztów energii, czy też trend ESG. Jednak nadal relatywnie niewiele podmiotów handlowych przeprowadziło kompleksową transformację energetyczną. W perspektywie długoterminowej może to być bardzo kosztowny błąd, m.in. z uwagi na prognozy dalszych wzrostów cen energii.

Sieć przesyłowa w Polsce nie nadąża za tempem instalacji paneli fotowoltaicznych, przez co często dochodzi do jej przeciążenia. Czy może to być poważna przeszkoda w rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju?

Z branżą energetyczną jestem związany od kilkunastu lat i temat niewydolności sieci energetycznych, a także pojawiających się odmów lub opóźnień przyłączania do sieci energetycznych, jest obecny „odkąd pamiętam”. Tak, ten problem występuje, ale jego skala wydaje się być wyolbrzymiana, przez co wiele przedsiębiorstw opóźnia swoją transformację energetyczną, która obecnie jest dla wielu z nich niezbędna. Właśnie w celu pomocy przedsiębiorstwom w tego typu kwestiach, podjęliśmy decyzję o działalności w charakterze dostawcy energii odnawialnej oraz planujemy inwestycje o wartości ok. 3 mld zł w zakup, rozwój, budowę i eksploatację portfela aktywów OZE o mocy ok. 1 GW.

Według szacunków do 2030 r. zainstalowane moce ze źródeł OZE mogą w Polsce wzrosnąć blisko dwukrotnie. Uważamy, że jest to realny scenariusz i nie dojdzie do przesilenia sieci.



Luneos to dostawca rozwiązań z zakresu zielonej energii i transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. Firma blisko współpracuje z SUSI Partners – szwajcarskim funduszem z siedzibą w Zurychu, finansującym projekty redukujące ślad węglowy, który zainwestował już ponad 1 mld euro w efektywność energetyczną i energię odnawialną.