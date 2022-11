Handel tradycyjny na tropie „Świętego Graala”

Sztuczna inteligencja może być wykorzystana w celu wygenerowania personalnych strategii marketingowych, rekomendacji produktowych (cross-sell) czy ukierunkowanych promocji.

Z AI korzystamy już od dawna

Chmura i sztuczna inteligencja (AI) stają się obecnie codziennością?

Jacek Gralak: - Nie wszyscy jesteśmy świadomi, że ze sztucznej inteligencji korzystamy już i to nie od wczoraj. Posiadamy inteligentne urządzenia, jak np. smartfon, stosujemy translatory, technologie chmurowe, boty notorycznie wydzwaniają do nas namawiając do skorzystania z różnych usług i produktów. Warto zaznaczyć, że istnieją już programy komputerowe, które potrafią przejść test Turinga. W efekcie osoba rozmawiająca z botem nie jest czasem w stanie rozróżnić, czy kontaktuje się z człowiekiem czy z algorytmem.

AI nie jest nowym konceptem. Jego geneza sięga lat 50. ubiegłego wieku, ale dopiero od niedawna może być stosowana na szerszą skalę w przemyśle. Dlaczego dopiero teraz można korzystać z dobrodziejstw tej technologii?

Po pierwsze, mamy łatwy dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej komputerów, głównie dzięki technologii chmurowej. Nie trzeba budować wielkich serwerowni i superkomputerów w lokalnych centrach, lecz można delegować bardzo skomplikowane obliczenia i tworzyć modele AI wynajmując moc obliczeniową.

Po drugie, dane nie są już tak mocno rozproszone. W dobie Internetu mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem ilości danych, które generujemy, również w przemyśle, a dzięki środowiskom chmurowym, chmurom publicznym jesteśmy w stanie agregować dane w bazach, hurtowniach i jeziorach danych. Pozwala to na coraz powszechniejsze stosowanie sztucznej inteligencji.

Do czego można wykorzystywać sztuczną inteligencję?

- Spektrum zastosowań jest bardzo szerokie. Dzięki sztucznej inteligencji firmy chcą zwiększać rentowność, zysk, poprawiać jakość usług i produktów, optymalizować procesy produkcyjne, redukować koszty operacyjne związane np. ze zużyciem energii. Stosując rozwiązania AI dążą też do optymalizacji łańcucha dostaw, poprzez prognozowanie popytu i zapotrzebowania na surowce, planowanie produkcji, strategii cenowych, zmniejszenie kosztów magazynowania itp. Tradycyjne systemy statystyczne zastępowane są dziś przez aplikacje oparte o uczenie maszynowe (w tym na przykład sztuczne sieci neuronowe), co umożliwia o kilka lub kilkanaście procent dokładniejsze prognozowanie w porównaniu z klasycznymi metodami. W skali firmy ma to ogromne przełożenie na zyski.

W obszarze optymalizacji produkcji, czyli pracy fabryk, stosowany jest cyfrowy bliźniak. Możemy wyliczać wskaźniki produkcji w cyfrowym odpowiedniku fabryki. Monitorując go możemy mieć pogląd na to, co się dzieje w procesie produkcyjnym, dzięki czemu można ten obszar optymalizować. Jest to skomplikowane, gdyż każdy proces produkcyjny jest inny. W jednym parku maszynowym dwie linie mogą działać zupełnie inaczej. Wdrożenie AI w obszarze produkcji jest wyzwaniem na całym świecie.

AI w handlu stacjonarnym i e-commerce

A jakie może być zastosowanie AI w handlu stacjonarnym i e-commerce?

- Z jednej strony, wspomniana wcześniej możliwość optymalizacji szeroko pojętego łańcucha dostaw wydaje się być fundamentalnym obszarem, w którym AI może zrewolucjonizować handel. Minimalizacja kosztów magazynowania, wyznaczanie optymalnych ścieżek logistycznych celem skrócenia czasu dostawy czy też możliwość precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty (predykcja popytu) pozwalają przedsiębiorstwom handlowym na bycie bardziej konkurencyjnymi.

Z drugiej strony, sztuczna inteligencja może być wykorzystana w celu wygenerowania personalnych strategii marketingowych, rekomendacji produktowych (cross-sell) czy ukierunkowanych promocji – zarówno w handlu tradycyjnym, jak i wirtualnym. Odpowiednie rozmieszczenie towarów w sklepie w oparciu o zachowania konsumenckie (przysłowiowe chipsy obok piwa) czy pop-up w witrynie sklepu internetowego informujący o promocji na produkt, którym akurat jesteśmy zainteresowani od dłuższego czasu, to tylko wierzchołek góry lodowej - AI w połączeniu z konceptem internetu behawioralnego (IoB – Internet of Behaviour) w niedalekiej przyszłości kompletnie zrewolucjonizuje handel tradycyjny.

Warto na koniec wspomnieć o możliwości wykorzystania AI w procesie wprowadzania nowego produktu do portfolio. Bazując na danych historycznych o podobnych produktach, firmy mają do dyspozycji narzędzie pozwalające z wyprzedzeniem oszacować potencjalną reakcję rynku oraz odpowiednio dostosować strategię cenową bądź zmodyfikować sam produkt a priori celem maksymalizacji sukcesu biznesowego.

Sztuczna inteligencja powoli zadomawia się w firmach?

- Sztuczna inteligencja uzupełnia chmurę i jest to zwieńczenie cyfrowej transformacji, która dzieje się na naszych oczach. Jednym z jej elementów jest digitalizacja danych i przenoszenie ich do chmury. Bez technologii chmurowych nie wyobrażam sobie stosowania AI na szeroką skalę.

Gotowość do pełnego zastosowania technologii widzimy w krajach nordyckich, jeśli chodzi o Europę, czy w Stanach Zjednoczonych. Kraje te są gotowe do stosowania sztucznej inteligencji w przemyśle. Właścicieli firm nie trzeba przekonywać, że chmura jest bezpieczna, zachęcać ich, aby korzystali z tej technologii. Ten krok mają już za sobą i są gotowi, aby rozważać użycie AI i monetyzację danych, które mają w chmurze.

Rynek ten ma ogromny potencjał. Według danych Precedence Research, wartość rynku AI szacuje się aktualnie na 120 mld dol., a CAGR na 36-38 proc., co jest astronomicznym wzrostem rok do roku. Szacunki mówią o wzroście tego rynku do 15 bln dol. do 2030 roku. Dla porównania, według Fortune Business Insights, CAGR rynku usług chmurowych oscyluje w granicach 15-18 proc., co pokazuje, że AI rozwija się dużo bardziej dynamicznie niż chmura i market cloud.

Utopijna wizja się ziści

Łatwiej wtedy komercjalizować projekty?

- W Polsce brakuje współpracy między sektorem IT, biznesem i nauką. Firmy IT zatrudniają naukowców, przebranżawiają ich, a mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, np. dzięki stworzeniu programu współpracy z uczelniami, czyli poprzez systemowe rozwiązania.

Jednym z celów zdefiniowanych w polskiej polityce rozwoju jest gotowość do wdrażania AI. W momencie stwarzania tego dokumentu w 2019 roku byliśmy na ok. 28-30 miejscu jeśli chodzi o adopcję rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Dziś jest pod tym względem znacznie lepiej, choć do pokonania mamy takie kraje, jak Chiny czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przodują w tej dziedzinie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje nordyckie. Potwierdza się teza, że tam, gdzie chmura jest już w dużym stopniu zaadoptowana, występuje większa gotowość na wdrażanie AI.

Jakie korzyści niesie cyfryzacja dla firm?

- Umożliwia m.in. wykrywanie anomalii w parku maszynowym. Dużo zdarzeń jest niewykrywalnych przez człowieka. Przykładem może być wykorzystanie AI w urządzeniu wibracyjnym, sensorze. Dostawcy chmury mogą dostarczyć w tym przypadku gotowe modele do implementacji. Możliwa jest też optymalizacja jakości produkcji. Budując modele predykcyjne można przewidzieć, gdzie może wydarzyć się coś złego. AI uczy się, dostarcza informacji, jak powinien wyglądać idealny proces.

Najbardziej pożądany obszar do wykorzystania AI to również Predictive Maintenance, czyli efektywne zarządzanie, konserwacja predykcyjna w celu utrzymania ciągłości ruchu. To „Święty Graal” zaawansowanej analityki. W praktyce nikt na świecie nie ma w portfolio generycznego rozwiązania w tym obszarze, gdyż jest w tym przypadku zbyt wiele zmiennych, oraz niezbędne jest dostarczenie dużo dobrej jakości danych o awariach, aby móc je efektywnie przewidywać, a tych najczęściej jest bardzo mało.

Oczywiście zastosowanie w przyszłości takich rozwiązań jest możliwe, ale wymaga ogromnej pracy i zaangażowania dostawców technologii, zaś od strony klientów - podzielenia się wiedzą, przyjęcia otwartej postawy w sprawie przekazywania innym danych, przy dużym zaawansowaniu w agregacji danych. Jeśli udałoby się taki model zbudować i okazałoby się, że on się sprawdza, otwierają się drzwi do optymalizacji maszyn w celu odwlekania awarii w czasie czy zapobieganiu awariom. Utopijna wizja, ale AI prędzej czy później na to pozwoli.

Bardzo ważnym obszarem do optymalizacji jest zużycie energii. Temat na czasie ze względu na kryzys, brak dostępu do surowców oraz gigantyczny wzrost ich cen. Firmy usilnie pracują nad optymalizacją zużycia energii i chcą zaprząc do tego AI. Daje ona szerokie pole manewru, ale kluczem do sukcesu znów są dane.