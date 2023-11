Handel wykorzystuje AI także w sklepach stacjonarnych

Cykliczne badanie Barometr Retail obrazuje główne trendy oraz tendencje na rynku handlu.

Sztuczna inteligencja we wszystkich dotychczasowych edycjach była wymieniana przez retailerów jako jeden z kluczowych czynników dalszego rozwoju handlu.

AI wspomaga procesy biznesowe

W najnowszej edycji zostali oni zapytani m.in. o to, w jakich celach ich organizacja wykorzystuje AI. Poza obsługą klienta, respondenci wskazali również na personalizację komunikacji oraz personalizację oferty - odpowiednio 45 proc. i 38 proc. Z punktu widzenia konsumenta, sztuczna inteligencja zapewnia znacznie bardziej spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenie zakupowe.

Eksperci branży zaznaczają jednocześnie, że sztuczna inteligencja wspomaga nie tylko procesy biznesowe e-handlu. Coraz częściej AI jest implementowana w sklepach stacjonarnych, aby polepszyć doświadczenia zakupowe klienta również offline.

Klienci mogą się spodziewać coraz większego wpływu AI na doświadczenie w sklepie fizycznym. Na przykład inteligentne przymierzalnie mogą już niedługo automatycznie wykrywać ubrania, które wniesiono do środka i proponować pasujące do nich akcesoria czy stylizacje. Kasy samoobsługowe, które oferują funkcję automatycznego rozpoznawania produktu oraz inteligentne płatności biometryczne, umożliwią z kolei szybsze i jednocześnie bezpieczniejsze transakcje. Doświadczenie klienta polepszy się także dzięki zastosowaniu AI po stronie operacyjnej. Algorytmy już teraz pomagają pracownikom upewnić się, że produkty są ustawione na odpowiednich półkach i że ceny na etykietach są aktualne. Dzięki dalszemu wykorzystaniu AI będzie możliwe dopasowanie optymalnego układu sklepów czy ułożenia produktów na podstawie ich cech, historii sprzedaży i preferencji konsumentów. Klienci będą mogli natomiast otrzymywać rekomendacje dotyczące poruszania się po sklepie w sposób, który pomoże im najlepiej zaspokoić potrzebę, z którą się do niego udali - komentuje Emil Waszkowski, Head of Strategy w Future Mind.

Te czynniki mogą znacząco poprawić doświadczenia zakupowe konsumenta, a co za tym idzie podnieść poziom jego lojalności.

Co na to klient? AI a etyka

Wraz z wykorzystanie sztucznej inteligencji pojawia się jednak ryzyko. Głównym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu prywatności danych w obliczu tego jak wiele informacji o kliencie można pozyskać dzięki wykorzystaniu AI. Ponadto, istnieje zagrożenie związane z niepoprawną analizą danych, które może mieć negatywny wpływ na wyniki firmy oraz pozytywne doświadczenia klienta.

Trwająca obecnie rewolucja AI nie jest czymś nowym dla świata retailu. Od kilku lat rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji są wdrażane na całym świecie zarówno w dużych sieciach handlowych, jak i wśród bardziej butikowych sklepów. Automatyczna analiza stocku, którą wprowadziło H&M w 2018 czy porzucone już dziś boty skanujące półki w Walmarcie – to wszystko już było. Największa zmiana nastąpiła nie w samej technologii, ale właśnie w poziomie zaufania wśród użytkowników, czyli klientów. Tylko 57 proc. respondentów w globalnym badaniu Salesforce uważa, że marki używają AI w sposób etyczny. Co ważne, ten poziom zaufania spada. Część raportów donosi, że pokolenie 65+ w ponad połowie w ogóle nie ufa AI. To zarówno ogromna szansa, jak i duże zagrożenie, które przypomina, jak ważna jest właściwa komunikacja również nowych technologii - uważa Jacek Dziura, Head of Marketing w Future Mind.

Pomimo wyzwań płynących z wdrożenia AI w struktury firmy, uczestnicy badania Barometr Retail deklarują, że ich organizacje planują korzystać ze sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu. Wskazało tak 43 proc. ankietowanych.