Handlowy chat: Przyszłość nie czeka w kolejce, ona nas zaskakuje

Maciej Czapiewski, New Business Developer w firmie Mago SA

Wszelkie prognozowanie co do perspektyw rynkowych dla branży wyposażenia sklepów jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Przygotowujemy się jednak na to, że zwiększy się zainteresowanie rozwiązaniami samoobsługowymi, wspierającymi rozwiązania e-commerce oraz podnoszącymi higienę - mówi Maciej Czapiewski, New Business Developer w firmie Mago SA.

Hasłem promującym nasze rozwiązania samoobsługowe, w tym mobilne urządzenie skanujące jest "przyszłość nie czeka w kolejce". Można powiedzieć, że hasło to spełnia się na naszych oczach w zaskakujący sposób. Przygotowujemy się więc, żeby zaspokoić zapotrzebowania rynku na rozwiązania bezpieczne, samoobsługowe, zwiększające dystans, higieniczne, ale także inteligentne - wskazuje Maciej Czapiewski.