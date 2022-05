Hatalska na EEC 2022: Żyjemy w dobie wojen patentowych, firmy chcą zawłaszczać technologie

Jak zauważyła Natalia Hatalska podczas sesji „Future of e-commerce”, która odbyła się w ramach EEC 2022, wiele patentów dotyczących dostaw dronami zgłaszają duże firmy e-commerce. – Amazon zgłosił ogromne ilości patentów, nie tylko dotyczące dostaw ale np. ładowania dronów na lampach miejskich. Z kolei eBay chce opatentować pomysł, by drony dostarczały na przystanki i część drogi poruszały się dachach autobusów – opowiadała ekspertka. - Żyjemy w dobie wojen patentowych, firmy chcą zawłaszczać daną technologię, by inni gracze nie mogli nic w tym obszarze zrobić – dodała.

Natalia Hatalska, założycielka infuture.institute zwróciła uwagę, że konsumenci przenoszą na zakupy spożywcze online te przyzwyczajenia, które mają z rynku zamawiania jedzenia. - Jeśli chcemy jedzenie, to chcemy je teraz, a nie następnego dnia. Chcemy, by żywność docierała do nas szybko, tak jak jedzenie z restauracji. Żyjemy w „czasach nanosekundy” – mówiła.

Jej zdaniem, usługa dostawy w 10 minut ma szanse dalej się rozwijać. Zauważyła, że niedawno na rynku brytyjskim Waitrose i Deloveroo zawarły porozumienie dotyczące dostaw w ciągu 10 minut. – Tam można wybierać w 1000 produktów. To już jest bardzo dużo. Moim zdaniem, w szybkim commerce, kluczowa jest ostatnia mila – większość kosztów dostarczania to właśnie last mile. Tu firmy prowadzą wiele eksperymentów, na przykład podział mapy na sektory. Nie podajemy konkretnego adresu, tylko wskazanie sektora na mapie i produkt może do nas precyzyjnie dotrzeć – mówiła Natalia Hatalska. - Kolejne rozwiązanie to robotyka a trzecie, to paczkomaty – dodała.