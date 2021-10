hi hybrid z chatbotem na Instagramie

Chatbot hi hybrid na Instagramie będzie automatycznie odpowiadał użytkowniczkom reagującym na aktywności marki, a język i sposób komunikacji został zaplanowany z uwzględnieniem specyfiki grupy odbiorców – głównie nastolatek.

Chatbot na Instagramie hi hybrid ma za zadanie angażować klientki i w atrakcyjny sposób wciągać je do świata marki m.in. poprzez inicjowanie z nimi kontaktu. Dodatkowo narzędzie umożliwi fankom marki szybkie zakupy w sklepie online. Chatbot po reakcji użytkowniczki na relację zamieszczoną przez hi hybrid lub skomentowaniu przez nią wybranych zdjęć zamieszczonych na profilu marki, wysyła do niej automatycznie wiadomość i inicjuje rozmowę. Narzędzie zostało wyposażone w handover protocol, czyli funkcję pozwalającą automatycznie rozdzielić rozmowy prowadzone przez chatbota i przez moderatora na dwie różne skrzynki odbiorcze. Dzięki temu nawet przy większym ruchu, spowodowanym wdrożeniem chatbota i inicjowaniem przez niego konwersacji, rozmowy z pytaniami do moderatora są dostępne w osobnym folderze dla osób na co dzień prowadzących dialog z klientkami.

KODA Bots wdrożyła w pełni działające narzędzie, które na starcie będzie obsługiwać prawie 78 000 followersów profilu. Narzędzie proponuje stylizacje manicure oraz informuje o bieżących promocjach. Bot prezentuje produkty, sposób ich używania i przekierowuje użytkowniczki do sklepu online. Ponadto narzędzie może być wykorzystywane do akcji specjalnych, takich jak quizy czy konkursy.

- Chcemy jeszcze bardziej angażować fanów oraz docierać do nowych obserwatorów, dlatego większość naszych działań marketingowych kierujemy właśnie na social media – mówi Adrianna Trybuła, Brand Manager marki hi hybrid.