Hiszpański Tennders ma plan transportowy na Polskę 

Narzędzia dostarczane przez Tennders pozwalają kierować łańcuchem dystrybucji, łącząc w optymalny sposób technologię i ludzi.

Hiszpańska firma ogłosiła wejście do Polski w drugim kwartale 2023 roku, skupiając się na wsparciu branży TSL w okresie letnim, który określany jest jako szczególnie wymagający. To czas zbioru i transportu produktów rolnych, częste zmiany tras i miejsc docelowych, związane z dynamicznym zapotrzebowaniem na produkty świeże, oraz utrudnienia na drogach, powodowane natężonym ruchem turystycznym.

– Latem każda firma w Polsce musi być przygotowana na wyzwania transportowe, jakimi są: zwiększony popyt na produkty rolne, wysokie temperatury, które utrudniają i jednocześnie przyspieszają przewożenie produktów wrażliwych na ciepło oraz mniejsza dostępność pracowników, związana z sezonem urlopowym – mówi Simon Kurbiel, dyrektor zarządzający Tennders. – Dlatego ważne jest optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw. Rozumiemy to jako efektywne planowanie tras i harmonogramów, pozwalające utrzymać wydajność na najwyższym poziomie - dodaje.

Mike Cuingnet i Simon Kurbiel (fot. mat. pras.)

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej dziedzinach cyfryzacji i transportu. Jej strategiczne położenie geograficzne i silnie rozbudowana infrastruktura drogową tworzą sprzyjające środowisko dla nowych graczy branży TSL.

– Polska jest postrzegana jako węzeł transportowy i logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Otoczenie polityczne i biznesowe poczyniło znaczne wysiłki, by stworzyć sprzyjające inwestorom zagranicznym środowisko biznesowe, które wdrażanie technologii cyfrowych stawia za jeden priorytetów – komentuje Mike Cuingnet, Tennders CEO. – Silna konkurencja na rynku transportowym powoduje, że polskie firmy TSL potrzebują partnera w zakresie optymalizacji planowania dostaw, obniżenia kosztów, poprawienia wydajności operacyjnej i jakości usług. Po to, aby wzmocnić lub utrzymać konkurencyjność wobec innych firm. W Polsce z platformy Tennders korzystają już Cersanit i Alioth Group – zaznacza.

Zarządzania transportem w chmurze

Platforma Tennders to oprogramowanie do zarządzania transportem, umieszczone w chmurze i dostępne w systemie subskrypcji (SaaS). Rozwiązanie to ma zapewnić szybsze wdrożenie, bezpieczne i neutralne środowisko pracy oraz gwarancję ochrony danych. Firma odpowiada na indywidualne potrzeby różnych podmiotów transportowych przewoźników, spedytorów i pośredników, dostosowując platformę do specyficznych wymagań obu grup. Jej celem jest zmniejszanie śladu węglowego w branży TSL oraz pomoc w raportowaniu emisji w całym sektorze.

– Oferowane przez nas kompleksowe rozwiązanie pozwoli zoptymalizować operacje i osiągnąć lepszą efektywność energetyczną transportu poprzez zmniejszenie liczby pustych kilometrów przejechanych przez ciężarówki lub niewłaściwe wyznaczanie tras – opowiada Mike Cuingnet. – Obecnie pracujemy również nad nową funkcją naszej platformy do pomiaru i raportowania emisji – wyjaśnia Cuingnet.

Transport intermodalny (drogowy, kolejowy i żegluga bliskiego zasięgu) zmniejsza zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych (fot. mat. pras.)

Kolejnym etapem rozwoju platformy Tennders będzie rozszerzenie jej o inne niż drogowy kategorie transportowe. Dzięki stworzeniu oferty planowania transportu intermodalnego (drogowego, kolejowego i żeglugi bliskiego zasięgu), skróci się czas dostawy oraz zmniejszy zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych.

Tennders to sieć frachtowa B2B zajmująca się śródlądowym transportem towarów na rynku europejskim. Dzięki własnemu oprogramowaniu do zarządzania usługami transportowymi łączy spedytorów, przewoźników i pośredników, jednocześnie optymalizując ich operacje, zwiększając możliwości i zmniejszając ślad węglowy. W Polsce siedziba firmy znajduje się w Warszawie i Krakowie, w Hiszpanii - w Barcelonie.