Hiszpański Tennders ma pomysł na zrównoważone dostawy w Polsce (zdjęcia)

Tennders chce przewodzić zmianie i proponować rozwiązania dla całego sektora, dlatego aktywnie pracuje nad wdrożeniem rozwiązań intermodalnych. W ubiegłym kwartale rozpoczął prace w Polsce - informuje.

Tennders przyspiesza przejście na logistykę przyjazną planecie

Narzędzia Tennders zbierają wszystkie dane związane z ekspedycją transportową w jednym miejscu. Firma dostosowuje funkcjonalność oprogramowania do specyficznych potrzeb różnych użytkowników w celu efektywnego planowania i zarządzania transportem. Rezultatem ma być poprawa wydajności, zmniejszenie liczby pustych ciężarówek oraz oszczędność czasu, kosztów, energii elektrycznej, a także mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Tennders korzysta z Oceny Istotności dla ESG, czyli zestawu kryteriów wykorzystywanych do pomiaru zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. Powyższe badanie stanowi podstawę dla przyszłej strategii zrównoważonego rozwoju przyjętej przez Tennders.

Firma monitoruje i kontroluje emisje z zakresu 1 i 2, dotyczące emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych wewnątrz organizacji, np. ze spalania paliw w urządzeniach i pojazdach, oraz uwalnianych do atmosfery w wyniku zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub chłodzenia. W ramach współpracy z hiszpańskim stowarzyszeniem Fundación Empresa y Clima, firma korzysta z kalkulatora do pomiaru emisji. Tennders rozwija także cyfrowe narzędzia do śledzenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3, czyli wszystkich innych pośrednich emisji gazów cieplarnianych, na które organizacja może wpływać, ale ich nie kontroluje. Firmy mogą dzięki nim mierzyć, monitorować i redukować emisje gazów cieplarnianych, obniżając koszty taryf i opłat środowiskowych oraz dostosowując się do obowiązujących celów i przepisów. Planowane jest również uruchomienie systemu integrującego dostawców korzystających z ekologicznych flot ciężarówek i alternatywnych paliw, takich jak wodór, akumulatory elektryczne i hybrydy.

Transport intermodalny bardziej ekologiczny

W drugiej fazie rozwoju Tennders planuje wdrożenie transportu intermodalnego, zgodnego z celami zrównoważonego rozwoju dla sektora. Transport intermodalny polega na łączeniu różnych środków transportu (drogowego, kolejowego, morskiego) dla efektywnego przemieszczania towarów z jednego miejsca do drugiego. Dzięki temu możliwe jest wybieranie najbardziej odpowiedniego środka transportu na każdym etapie procesu logistycznego. To rozwiązanie przynosi wiele korzyści, ponieważ skraca czas transportu, redukuje zużycie energii i obniża emisję gazów cieplarnianych.

– W Tennders opracowujemy narzędzia, które umożliwiają digitalizację sektora transportu. Stworzony przez nas ekosystem integruje spedytorów z dostawcami usług transportowych, aby pomóc im znaleźć najbardziej efektywną trasę. W połączeniu z wprowadzeniem mobilności intermodalnej, tworzymy wydajny i zrównoważony model transportu drogowego, kolejowego i promowego - mówi Mike Cuingnet, CEO Tennders. - Wierzymy, że wdrożenie go do platformy Tennders może stanowić krótkoterminowe rozwiązanie problemu środowiskowego związanego z transportem towarów. Obecnie jesteśmy w fazie przeprowadzania studium wykonalności projektu, które pozwoli nam ocenić możliwości i potencjał tej innowacji – dodaje.

Tennders angażuje się w zrównoważony rozwój również wewnątrz firmy. Zespół postanowił wykorzystać oficjalne obchody Dnia Ziemi jako okazję do wprowadzenia działań proekologicznych w Tennders. W ramach kampanii „Be Eco” trwającej przez trzy dni, zachęcano pracowników do przyjęcia bardziej zrównoważonych nawyków, udzielano im wskazówek, jak je osiągnąć i wprowadzać w życie. Na zakończenie tygodnia odbyły się pierwsze Warsztaty Zrównoważonego Rozwoju Tennders.

Wpływ transportu na środowisko naturalne

Sektor transportu towarowego w Europie obejmuje 3,5 mln spedytorów wewnątrzwspólnotowych, 600 tys. firm transportowych i spedycyjnych oraz 31,9 mln spedytorów regionalnych. Wartość rynkowa sektora przekracza 350 mld euro w samej Unii Europejskiej. W Polsce transport drogowy stanowi około 90% wartości wszystkich usług logistycznych. W szerokim ujęciu transport to ogromna branża, która odpowiada za prawie 25% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Według Europejskiej Agencji Środowiska transport drogowy ma największy udział w branży i generuje około 72% emisji w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

– Jeśli dodamy do tego fakt, że 1 na 5 ciężarówek na drodze jest pusta, potrzeba przyspieszenia przejścia na bardziej zrównoważony model musi być priorytetem – komentuje Mike Cuingnet.

Konieczność wykorzystania zasobów transportowych w sposób możliwie efektywny i oszczędny była motywacją do założenia Tennders i rozwijania platformy.

– Aby zapewnić lepszą przyszłość i czystszą planetę, sektor transportu musi przejść na zrównoważony rozwój, napędzany kapitałem przeznaczonym na innowacje. Widzimy jednak opór, wywołany konserwatywną mentalnością i fragmentaryzacją rynku. Wielu małych graczy nie ma wystarczających zasobów ani czasu, aby zmienić swoje podejście. Dlatego nasza firma postanowiła być częścią rozwiązania. W Tennders wykorzystujemy nowoczesne technologie, aby przyspieszyć proces transformacji sektora transportu. Stworzyliśmy innowacyjny agregator rozwiązań, który optymalizuje usługi transportu drogowego – od negocjacji do fakturowania. Naszym celem jest zmiana sposobu myślenia i działania w branży transportowej. Wierzymy, że nowe regulacje, polityka i świadomość społeczna związane ze zrównoważonym rozwojem będą pozytywną zmianą dla sektora transportu – wyjaśnia Simon Kurbiel, dyrektor zarządzający Tennders.

Transportowa polityka Unii Europejskiej

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową popytu na usługi transportu drogowego, przewiduje się, że emisje z tego sektora będą tylko rosły. Już w 2011 r. Komisja Europejska przewidywała wzrost o około 40% do 2030 r. i 80% do 2050 r. W rezultacie polityka transportowa Unii Europejskiej zaostrzyła się. Wprowadzono nowe przepisy wiążące wszystkie państwa członkowskie UE. Celem tych działań jest zmniejszenie śladu węglowego sektora transportu i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju na terytorium całej UE.

Sektor transportu jest regulowany, m.in. przez: Europejski Zielony Ład, europejski standard emisji spalin oraz cele z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Europejski Zielony Ład to strategia zapoczątkowana przez Komisję Europejską w 2019 r., mająca na celu przekształcenie Unii Europejskiej w zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę do 2050 r. Obejmuje różne inicjatywy, w tym cele „Fit for 55” i dyrektywę w sprawie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

Tennders to sieć frachtowa B2B, zajmująca się śródlądowym transportem towarów na rynku europejskim. Dzięki własnemu oprogramowaniu do zarządzania usługami transportowymi, łączy spedytorów, przewoźników i pośredników, jednocześnie optymalizując ich operacje, zwiększając możliwości i zmniejszając ślad węglowy. W Polsce siedziba firmy znajduje się w Warszawie i Krakowie, w Hiszpanii w Barcelonie.