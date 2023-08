Holding pieczarkowy stworzy kurtynę antyodorową w Woli Makowskiej

Podłoże pod uprawę pieczarek powstaje ze słomy, wody, gipsu i nawozu kurzego lub końskiego. Proces jest co prawda absolutnie naturalny, ale dolegliwy dla okolicznych mieszkańców. Instalacja do neutralizacji nieprzyjemnych związków zapachowych będzie temu przeciwdziałać. Specjalnie skonstruowane dysze rozpylą pod ciśnieniem „mgiełkę” z mikroskopijnych kropli wody i preparatu antyodorowego. Preparat złożony z substancji naturalnych i olejków eterycznych działa jak magnes „przyciągając i blokując” molekuły odorowe z powietrza. Dzięki temu neutralizuje je w bezpieczny dla środowiska sposób, przynosząc natychmiastowy efekt.

W skład instalacji wejdą dwa odcinki przewodów wysokociśnieniowych z dyszami o łącznej długości prawie 450 m. To długość ponad czterech boisk piłkarskich. Przewody zawieszone będą na 46 słupach, na wysokości około 6 metrów nad ziemią.

System kurtyn antyodorowych

- Kurtyny wodne to rozwiązanie pomostowe, które ma przynieść ograniczenie uciążliwości zapachowych dla mieszkańców Woli Makowskiej, do czasu ukończenia kompleksowej modernizacji antyodorowej naszego zakładu - wyjaśnia prezes Agaris Rafał Nawrocki. – Projekt modernizacji o wartości 40 mln zł zakłada, że wszystkie procesy technologiczne będą się odbywać pod dachem. Zakład zostanie wyposażony w automatyczne bramy oraz nowoczesny system wentylacji w tym w filtry, biofiltry i specjalne płuczki. Pozwoli to ograniczyć emisję najbardziej dokuczliwych związków nawet o 97%, w ciągu trzech lat. W oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu przez władze gminy zdecydowaliśmy się na postawienie kurtyn antyodorowych, które mogą doraźnie poprawić jakość powietrza - dodaje.

Rozpoczęcie prac nad kurtynami antyodorowymi uzależnione jest od otrzymania przez Agaris Myco Poland zgody na budowę. Do Urzędu Gminy w Makowie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Stworzenie instalacji potrwa około pół roku. Po jej zakończeniu efekty będą odczuwalne od razu.

Agaris Myco Poland jest producentem podłoża pod uprawę pieczarek, który zatrudnia łącznie ponad 200 osób w powiecie łaskim i skierniewickim. Na podłożu wyprodukowanym przez Agaris, rocznie w Polsce hodowane jest do 75 tys. ton pieczarek. Stanowi to ok. 16% produkcji pieczarek w Polsce, a trzeba pamiętać, że nasz kraj jest największym producentem pieczarek w Europie. Agaris Myco to niewielki holding branżowy. Bazę stanowią dwie fabryki w Polsce, dwie kolejne znajdują się w Ukrainie. Właścicielem spółek z grupy Agaris jest belgijski fundusz inwestycyjny Straco.