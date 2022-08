Holenderskie sklepy mają prosty sposób na oszczędzanie energii

Aby oszczędzać energię, wszystkie sklepy powinny zamykać drzwi: zmniejsza to zużycie energii, gdy latem jest włączona klimatyzacja, a zimą ogrzewanie. Holenderskie stowarzyszenie handlowe Inretail wzywa detalistów do przyłączenia się do inicjatywy.