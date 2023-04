Honey Payment rozwija multiaplikację płatniczą DotBee

Zarządzanie codziennymi finansami

Aplikacja oferuje także monitorowanie miesięcznego budżetu, przelewy natychmiastowe, organizację zrzutki wśród znajomych, zakup bonu podarunkowego, a także wiele innych usług, które ułatwiają codzienne płatności. Przez dwa lata działalności aplikacja DotBee zgromadziła już 500 tys. osób, a znaczną część użytkowników stanowią osoby w wieku 18-35 lat.

DotBee to wielozadaniowe narzędzie do ułatwiania codziennych czynności płatniczych. Aplikacja oferuje m.in. zakup biletów do komunikacji miejskiej, biletów parkingowych, cashback, a także wiele innych rozwiązań. Jedną z najnowszych funkcji, wprowadzonych do aplikacji, jest e-TOLL, dzięki której użytkownicy mogą zapłacić za przejazd autostradą.

- Głównym celem aplikacji DotBee jest pomoc w zarządzaniu codziennymi finansami. Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu aplikacji przez okres dwóch lat, zgromadziliśmy już ponad pół miliona użytkowników. DotBee pozwala na śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom lepsze kontrolowanie swojego budżetu i unikanie nadmiernego wydawania pieniędzy. Oferując wiele funkcjonalności, jak bilety komunikacyjne, opłacenie parkometru, czy zakup vouchera, DotBee pomaga także oszczędzać czas, co cenią sobie przede wszystkim osoby młode między 18 a 35 rokiem życia – mówi Grzegorz Szulik, prezes zarządu i założyciel Honey Payment.

Zakup towarów i usług na raty

DotBee rozszerza ofertę o nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest MamBon, który pozwala na zakup bonów podarunkowych i voucherów prezentowych z różnych kategorii. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać usługę czy produkt, który ich interesuje i sprezentować go bliskiej osobie.

Kolejną funkcjonalnością, na której skupia się DotBee, jest LoanByLink. To rozwiązanie, które umożliwia zakup towarów i usług na raty. Obecnie LoanByLink ma już ponad 2000 partnerów, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z ofert wielu różnych sklepów i firm bez konieczności obciążania jednorazowo swojego budżetu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które potrzebują nowego sprzętu lub chcą skorzystać z usług, ale nie chcą lub nie mogą wydać na nie całościowej kwoty jednorazowo.

­- Nasza aplikacja to znacznie więcej niż tylko narzędzie do kontrolowania wydatków i wykonywania przelewów, umożliwia ona m.in. zakup bonów podarunkowych oraz voucherów prezentowych z różnych kategorii, a także korzystanie z ofert wielu różnych firm i sklepów na raty. Dzięki temu nasi użytkownicy mają dostęp do szerokiej oferty, bez konieczności jednorazowego obciążania swojego budżetu – komentuje Grzegorz Szulik.