„hop&shop” – nowy program lojalnościowy w aplikacji mobilnej dla handlu tradycyjnego

Ruszył nowy ogólnopolski program lojalnościowy. Umożliwiła to M/platform, cyfrowa platforma usług wspierająca lokalne sklepy tradycyjne, dotychczas znana głównie z ofert promocyjnych M/promo+.

Do wachlarza usług dołączył teraz program lojalnościowy dostępny w aplikacji mobilnej hop&shop. Rozwiązanie technologiczne skierowane jest do właścicieli lokalnych punktów handlowych korzystających z M/platform oraz ich klientów. Aplikacja ma pozwolić sklepom „za rogiem” skuteczniej konkurować o uwagę konsumenta, poszerzać swoją ofertę, a tym samym zwiększać zyski, zaś ich lokalnym klientom dać między innymi możliwość zbierania punktów za codzienne zakupy i ich wymiany na zniżki oraz kupony promocyjne.

W kwietniu ubiegłego roku w ramach M/platform uruchomiono aplikację e-Mka Twoje Zakupy, która była odpowiedzią na obostrzenia w handlu związane z pierwszą falą pandemii i rosnącymi wymogami bezpiecznej obsługi sprzedaży. Aplikacja pozwoliła detalistom na uruchomienie nowej usługi – składania zamówień w lokalnych sklepach drogą online. Na przestrzeni ubiegłego roku, aplikacja zyskiwała coraz to nowe funkcjonalności, a w minionym tygodniu przeszła rebranding i teraz jest dostępna pod nazwą hop&shop, wzbogacona o nowy program lojalnościowy. Stanowi uzupełnienie oferty M/platform, wspierającej lokalny handel tradycyjny. Do nowoczesnych i przyjaznych narzędzi technologicznych, ułatwiających współpracę na linii detalista-producent dołączyła aplikacja, dzięki której zarówno detaliści, jak i producenci zyskują nowy kanał bezpośredniego dotarcia do klienta.

Program lojalnościowy hop&shop ma charakter ogólnopolski, a punkty będzie można zbierać na terenie całego kraju w zdecydowanej większości tradycyjnych sklepów współpracujących z M/platform.

- Zależało nam na stworzeniu prostego i atrakcyjnego narzędzia zarówno dla detalistów, jak i klientów lokalnych sklepów. Chcemy zachęcać konsumentów do częstszych i większych zakupów w segmencie handlu tradycyjnego. Stawiamy też na wzrost konkurencyjności drobnych, rodzinnych firm, które te sklepy prowadzą. Jest to prawdopodobnie jedyne na naszym rynku rozwiązanie, które umożliwia im realizację programu lojalnościowego na równie atrakcyjnych zasadach, jak w dużych sieciach, ale bez kosztownych inwestycji. Natomiast mechanizm programu został zaplanowany tak, aby klienci i właściciele tradycyjnych placówek handlowych czerpali maksimum korzyści. Teraz zakupy w lokalnych sklepach kończą się nagrodami – powiedział Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platformy Usług, operatora M/platform.

W ramach funkcji dostępnych w aplikacji hop&shop znajdują się również informacje o sklepie i jego oznaczenie na mapie, prezentacja promocji M/promo+ dostępnych w poszczególnych placówkach, historia zakupów i e-paragon, obsługa zamówień z odbiorem własnym lub dostawą do domu oraz listy zakupowe, które mogą być udostępniane rodzinie lub znajomym.