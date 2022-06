Hot-dog na Orlenie wspierany najnowszą technologią

Niemal połowa kierowców lubi zatrzymywać się podczas podróży, aby zrobić sobie przerwę i posilić się. Kierowcy najczęściej wybierają wówczas kawę oraz hot dogi. Od dawna wiadomo, że przekąski napędzają sprzedaż na stacjach. Orlen chce usprawnić ten proces.

Orlen Skylight usprawni przygotowywanie hot-dogów

W akceleratorze Skylight koncern Orlen testuje i wdraża technologie wspierające rozwój biznesu i cele strategii ORLEN2030. Koncern przedstawił pierwsze startupy, dzięki którym: zapobiega marnowaniu żywności na stacjach, zwiększa bezpieczeństwo transportu paliw i usprawnia obsługę klientów flotowych.

Nam najciekawszy wydał się projekt dotyczący procesu automatyzacji obsługi grilla na stacji Orlen.

fot. Orlen

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiada Konrad Słoniewski, Veturai Automotive sp. z o.o.