Ich technologia przedłuża świeżość warzyw i owoców. Pozyskali 12 mln zł

Rekordowa runda pozyskana od Aniołów Biznesu. Fresh Inset z finansowaniem w wysokości 12 mln zł

Opracowana przez Fresh Inset technologia Vidre+TM przedłuża świeżość zerwanych owoców i warzyw na każdym etapie łańcucha dystrybucji – począwszy od producentów, poprzez firmy zajmujące się przechowaniem, pakowaniem i dystrybucją produktów, skończywszy na sprzedaży detalicznej. Dzięki prostej w użyciu, zawierającej substancję czynną, naklejce Vidre+TM, którą wystarczy nakleić na opakowanie, rozwiązanie pomaga przedłużyć ich świeżość, zachować teksturę, jędrność, smak, wartości odżywcze oraz wygląd podczas przechowywania, transportu i ekspozycji w sklepie. Technologia, dostarcza wymierne korzyści na każdym etapie – od producenta i przewoźnika, którzy tracą mniej zbiorów w transporcie i sprzedają produkty najwyższej jakości, po sklepy i klientów końcowych, który otrzymują świeże, zdrowe produkty przez cały rok.

Owoce i warzywa z ochroną Fresh Inset są już sprzedawane w Argentynie, a na kolejnych kilkunastu rynkach trwają rejestracje produktu, w tym w krajach Ameryki Południowej, USA, Europy, Turcji, Afryki, Azji, i Australii.

Fresh Inset nawiązuje partnerstwa

W Europie zrobiło się o Fresh Inset głośno po podpisaniu umowy z Janssen PMP, europejską spółką z koncernu Janssen Pharmaceutica NV należącą do Johnson and Johnson, tj. największej pod względem kapitalizacji firmy farmaceutycznej na świecie. Zgodnie z umową, Fresh Inset zagwarantowało Janssen PMP prawo do testowania technologii Vidre+TM w wybranych krajach.

Spółka przyjęła strategię rozwoju, w ramach której w pierwszej kolejności buduje obecność w Ameryce Południowej i Północnej, oraz kolejno na głównych rynkach eksportowych Afryki. Obecnie poza Janssen, Fresh Inset prowadzi negocjacje umów z globalnymi podmiotami, w tym m.in. z liderami rynku post-harvest w LATAM, USA, Europie, Afryce i Azji – mówi COO Krzysztof Czaplicki.

Rekordowa kwota transakcji zebrana od Aniołów Biznesu

Spółka Fresh Inset w kwietniu 2023 rozpoczęła realizację pozyskania finansowania w ramach rundy B w wysokości 20 mln zł, w podziale na dwie równe transze po 10 mln zł – B1 i B2.

Zdecydowaliśmy się zdemokratyzować rynek inwestycji VC i zaprosić do akcjonariatu tego czołowego polskiego projektu deep-tech’owego również inwestorów indywidualnych, dla których przygotowaliśmy dedykowaną emisję. Spółka pozyskała 12 mln PLN od kilkudziesięciu inwestorów, realizując jedną z największych rund inwestycyjnych w Polsce, przeznaczonych wyłącznie dla Business Angels – mówi Michał Chabowski, członek zarządu Rubicon Partners, funduszu będącego inwestorem i koordynatorem wszystkich emisji w spółce.

Zamknięta runda B1, skierowana do prywatnych inwestorów, ze względu na zainteresowanie emisją została zwiększona do 12 mln zł, a i tak zakończyła się sporą nadsubskrypcją. Wraz z jej finalizacją Fresh Inset przystępuje do zaawansowanych rozmów z funduszami Venture Capital na temat realizacji rundy B2.

Runda B1, uzupełniona o rundę B2 (kolejne 10 mln PLN w 2023/24), pozwoli osiągnąć Fresh Inset kamienie milowe istotnie podnoszące wartość Spółki. Jest to ważny krok przygotowujący ją do jednego z możliwych dalszych scenariuszy, tj. realizacji Rundy C z inwestorem zagranicznym, sprzedaży Spółki inwestorowi strategicznemu lub IPO na głównym parkiecie GPW – podsumowuje Chabowski.

Vidre+TM przedłuża świeżość 2,5 miliona bukietów róż, czyli…postępy w komercjalizacji

Teraz technologia Fresh Inset wkracza także na rynek kwiatów, i to zarówno doniczkowych (np. storczyki), jak i ciętych (gł. róże i goździki). I to z dużym sukcesem. Rozwiązanie Vidre+TM jest już sprzedawane producentom kwiatów z Ekwadoru, a w perspektywie kilku miesięcy będzie dostępne w Kenii i na kolejnych rynkach producentów kwiatów. Pierwsze zamówienie, jakie spółka zrealizowała do Ekwadoru, obejmowało naklejki pozwalające ochronić 25 milionów róż, z których wszystkie trafią do odbiorców w USA i EU.

Równolegle Fresh Inset realizuje testy wdrożeniowe. W tym zakresie współpracuje z największymi na świecie lotniczymi przewoźnikami kwiatów oraz czołowymi plantatorami z TOP-6 krajów eksportujących kwiaty cięte. Są to Holandia, Kenia, Etiopia, Ekwador, Kolumbia oraz Belgia, które odpowiadają łącznie za 88% światowego obrotu.

Kwiaty to dla nas bardzo ciekawy i perspektywiczny rynek. Całkowita wartość eksportu róż z Ekwadoru to obecnie ponad 6 mld USD. Także Kolumbia jest bardzo silnym rynkiem - 90% kwiatów z tego rynku trafia na eksport, głównie do USA” - mówi Andrzej Wolan, CEO Fresh Inset. „Obecnie oprócz rejestracji Vidre+TM na kwiaty na kolejnych rynkach, prowadzimy także testy, zarówno w transporcie powietrznym, jak i morskim. Ich wyniki są fantastyczne, dlatego mamy nadzieję, że po rejestracji w USA, której spodziewamy się w połowie 2024 roku, mocno zaistniejemy na rynku kwiatów ciętych i roślin doniczkowych – dodaje Wolan.

Co wiemy o Fresh Inset

Fresh Inset S.A. to technologiczna spółka z Torunia, założona w 2017 roku przez naukowców z Synthex Technologies i rozwijana przez międzynarodowy zespół z Polski, USA, Brazylii, Argentyny i Peru. Spółka opracowała i opatentowała unikalną technologię przedłużania świeżości zerwanych owoców, warzyw i kwiatów.