ID Logistics testuje rozwiązania ergonomiczne dla obsługi e-commerce

Centrum dystrybucji e-commerce w Rokitnie koło Gorzowa Wlk. o powierzchni 80 tys. mkw. zostało uruchomione w 2021 r. i zatrudnia dziś ponad 800 osób. W magazynie realizowane są zamówienia online dla klientów z Polski i innych krajów Europy, głównie Niemiec.

Centrum dystrybucji e-commerce w Rokitnie wyróżnia obsługiwany asortyment. Są to towary niesortowalne i ponadgabarytowe w niestandardowych wymiarach, przede wszystkim sprzęt RTV AGD i elektronika, narzędzia domowe oraz ogrodnicze. Ze względu na wymiary, nieregularny kształt, wagę czy kruchość nie mogą być sortowane automatycznie za pomocą sortera. Do ich obsługi dostosowana jest powierzchnia magazynowa, z m.in. strefami do składowania towarów ponadgabarytowych, wysokiego składowania oraz pick tower (antresola do składowania, konfekcjonowania i kompletowania towarów).

- W magazynie wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, które mają dostosować operacje magazynowe i zoptymalizować powierzchnię. Jednocześnie, ze względu na rodzaj asortymentu, nie jest możliwe zautomatyzowanie wszystkich procesów, co wymaga dodatkowego zaangażowania pracowników. Dlatego też ważne jest dla nas stosowanie rozwiązań, które zwiększą komfort, bezpieczeństwo i wygodę pracy – mówi Marcin Łukasik, dyrektor centrum dystrybucji ID Logistics w Rokitnie.

Należą do nich stacje pakowania z automatycznym podajnikiem papieru do wypełniania kartonów, podciśnieniowy i automatyczny podnośnik tubowy pozwalający na podnoszenie oraz przenoszenie najcięższych paczek oraz wózki widłowe z bateriami litowo-jonowymi. W magazynie stosowane są także gumowe maty ergonomiczne, które zmniejszają zmęczenie nóg, a dla pracowników zostały wyznaczone specjalne strefy wypoczynku.

Egzoszkielet i mobilny tłumacz

Przykładem ergonomicznego rozwiązania, stosowanego w magazynie w Rokitnie, jest także nowoczesny egzoszkielet. Jego zadaniem jest wspieranie pracowników w wykonywaniu fizycznych zadań, typu podnoszenie ciężkich kartonów. Urządzenie pomaga utrzymać właściwą postawę ciała i wspiera pracę mięśni nóg i pleców, redukując o 20 proc. ich obciążenie, co minimalizuje ryzyko urazów. Jest lekki, można go szybko założyć, dzięki regulacji dostosować do wzrostu, a użytkownicy zachowują dużą mobilność. Wdrożenie poprzedziły praktyczne testy przeprowadzone na stanowiskach pracy w trzech strefach: przyjęć towaru, pakowania i wysyłki.

Centrum dystrybucji w Rokitnie ID Logistics (fot. mat. pras.)

- Urządzenie najlepiej sprawdziło się w pracy opartej na powtarzalnych czynnościach, nie wymagającej przemieszczania się, czyli w strefie pakowania, gdzie nasi pracownicy przygotowują zamówienia towarów, o wadze do 30 kg. Po testach, 75% osób biorących w nich udział, wskazało na mniejsze zmęczenie i lepszy komfort pracy – komentuje Norbert Borowicz, manager operacji magazynowych, centrum dystrybucji ID Logistics w Rokitnie.

Innym przykładem może być obecnie testowany uniwersalny tłumacz mobilny. Jego zadaniem jest wsparcie komunikacji między pracownikami różnych narodowości. Ułatwia rozmowę w 76 językach, a przy tłumaczeniu tekstowym w ponad 100.

ID Logistics w Polsce i na świecie

Grupa ID Logistics, zarządzana przez Erica Hémara, jest międzynarodowym operatorem logistyki kontraktowej, z przychodami na poziomie 2,5 mld euro w 2022 r. Zarządza 375 lokalizacjami w 18 krajach, dysponuje 8 mln mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Zespół tworzy 30 000 pracowników.

Firma oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania dla klientów z takich sektorów jak handel detaliczny, e-commerce czy FMCG. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym przez Euronextw Paryżu.

ID Logistics Polska, zarządzana przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i operatorem specjalizującym się w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywcza i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, fashion i dóbr luksusowych. Zapewnia wsparcie w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W 2022 r. ID Logistics uruchomił nową spółkę IDEO by ID Logistics, która pełni rolę Control Tower dla przepływów towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym dla Danone i firm z branży FMCG.

W 2023 r. ID Logistics przejął 100 proc. udziałów firmy Spedimex, jednego z czołowych polskich operatorów logistyki kontraktowej dla branży modowej i e-commerce. Po połączeniu odpowiada za zarządzanie 35 centrami logistycznymi o łącznej powierzchni magazynowej ponad 950 tys. mkw. Firma rozwija też krajową sieć dystrybucji, która w Polsce obejmuje 15 oddziałów transportowych, ID Logistics obsługuje ponad 100 tys. ładunków FTL i 7 mln przesyłek drobnicowych rocznie. Obecnie zatrudnia ponad 7 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.