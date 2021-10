Identyfikowalność produktów. Jak podejść do tematu?

– Najważniejszym elementem, jest świadomość, że działania indetyfikowalności powinny być częścią całej strategii i ekosystemu firmy, w tym jej dostawców, klientów i partnerów. Drugim ważnym elementem jest powołanie wielofunkcyjnego zespołu, który będzie w stanie zająć się całym łańcuchem wartości, czasami odchodząc od tradycyjnych silosów w firmie – mówi Tomasz Sierpiński, Menedżer Sprzedaży w Schneider Electric – Kluczem na tym polu nie jest podejście od strony technologii, a nakreślenie przypadków jej użycia i znalezienie metod, które pozwolą na szybkie i sprawne działanie w dynamicznym środowisku o wielu zmiennych.

Monitorowanie łańcucha żywności priorytetem troski o klienta

W Danone strategia pełnego śledzenia drogi produktów rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku w Danone Specialized Nutrition. Początkowo odbywało się to na zasadach wewnętrznego startupu, z małym zespołem i myślą o znalezieniu sposobu na zabezpieczenie opakowań produktów dla niemowląt.

Przeczytaj także: Danone w Polsce z nową wizją

Stosowane rozwiązanie polega na nadaniu każdemu produktowi unikalnej tożsamości cyfrowej poprzez laserowe naniesienie dwóch kodów QR. Jeden umieszcza się na zewnętrznej stronie opakowania, można go zeskanować kilka razy, a drugi wewnątrz opakowania. Jest on dostępny dopiero po zakupie – i może być zeskanowany tylko jeden raz. Oba kody są ze sobą połączone, zapewniając konsumentom dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Dzięki temu firma Danone Specialized Nutrition może lepiej kontaktować się z konsumentami, dostarczając informacji na temat drogi produktu, odpowiedzi na pytania czy porad żywieniowych.

– Usprawnienie identyfikowalności na różnych poziomach jak partia czy paleta produktów wymaga dobrego zarządzania procesami i danymi za pomocą różnych systemów używanych w firmie, na przykład systemów realizacji produkcji – dodaje Tomasz Sierpiński ze Schneider Electric.

Yasmine Achab, Transparency and Traceability Global Program Director w Danone Specialized Nutrition Division mówi: – Jako że łańcuchy dostaw są rozproszone, prawdziwym wyzwaniem staje się kontrola danych, dlatego też niewiele branż zajmuje się szczegółową identyfikowalnością. Musimy zadbać o to, by efektywnie zarządzać danymi, współpracując z setkami naszych partnerów.