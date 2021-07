IdoSell przejmuje lidera węgierskiego e-handlu

Paweł Fornalski, CEO IdoSell, fot. materiały prasowe

IdoSell została właścicielem pakietu większościowego Shoprentera – lidera węgierskiego e-handlu. – To bardzo ciekawe wydarzenie, które może być początkiem konsolidacji platform sklepowych i w ogóle sklepów internetowych w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Paweł Fornalski, CEO IdoSell.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że handel internetowy stał się jedną z podstaw światowej gospodarki. Ta niecodzienna sytuacja doprowadziła również do tego, że rodzime rynki są już dla wielu sprzedawców zbyt ciasne. Potrzebę ujednolicenia e-commerce zauważyła już Unia Europejska. Wskazują na to chociażby ostatnie działania Komisji Europejskiej dotyczące podatku VAT. Konsolidacja rynków europejskich to także jeden z priorytetów IdoSell. Firma przejęła już węgierską platformę sklepową Shoprenter, a to dopiero początek.

O tym, dlaczego unifikacja rynków europejskich jest istotna w postpandemicznym świecie, co oznacza połączenie się dwóch platform typu SaaS i o planach na przyszłość - opowiada Paweł Fornalski, CEO w IdoSell.

Przejmujecie właśnie dużą platformę z Węgier, czyli drugiego największego rynku w Europie. Co to oznacza dla IdoSell oraz firmy Shoprenter?

Warto zauważyć, że e-handel w Unii Europejskiej bardzo mocno się konsoliduje. To oznacza, że sklep internetowy z jednego kraju coraz częściej sprzedaje do innych państw UE. Taki model funkcjonuje coraz częściej w środowisku płatności, kurierów i logistyki oraz budowania ruchu. Mamy już osobne produkty Google dla Unii Europejskiej, są serwisy sprzedażowe, które działają na całą Europę.

Do niedawna technologie sklepowe były dosyć lokalne. Teraz się to zmienia. Potrzebna jest więc skala firm, która dźwignie obsługę w modelu SaaS. Według badań jest on preferowany wśród sprzedawców całej Unii Europejskiej. W efekcie potrzebne jest łączenie się firm lokalnych, tak żeby wspólnie były w stanie wypracowywać większe przychody i zyski. Taka transakcja właśnie ma miejsce – największe platformy polska IdoSell i węgierska Shoprenter, łączą się. To bardzo ciekawe wydarzenie, które może być początkiem większej konsolidacji platform sklepowych i w ogóle sklepów internetowych w Europie środkowej i wschodniej.

W czym polska firma jest w stanie pomóc węgierskiej? Czy to kwestia technologii? A może zarządzania?

Działamy od ponad 20 lat i mamy to szczęście, że w przeszłości podjęliśmy szereg słusznych decyzji. W efekcie doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Shoprenter docenia nasz produkt i sposób działania, a dodatkowo dostrzega, że korzystanie z gotowego produktu, doświadczeń i infrastruktury polskiego zespołu, zwiększa ich szanse na uzyskanie pozycji lidera w przyszłości. Jeśli chodzi o technologię, mogę powiedzieć, że węgierscy klienci na pewno odczują przeskok technologiczny i jakościowy. To zaś zwiększy ich szansę konkurowania z innymi e-sklepami na rynku Unii Europejskiej.