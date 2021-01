Iglotex z nowym systemem do zarządzania danymi produktowymi

Uporządkowanie informacji produktowych, zbudowanie kompleksowej i profesjonalnej oferty, której celem jest skuteczna sprzedaż we wszystkich kanałach, w tym w e-commerce, to jedno z wyzwań współczesnych przedsiębiorstw. Próbę odpowiedzi na to wyzwanie podjął też lider na rynku mrożonej żywności w Polsce - firma Iglotex.

Na co dzień przedsiębiorstwo zarządza niemal 7 tysiącami produktów, które posiadają około 50 atrybutów. Aby uporządkować te dane i prezentować je w przejrzysty sposób zarówno w systemie B2B e-commerce, jak i na stronie www czy w innych kanałach, Iglotex wdrożył PIM, który agreguje je w jednym miejscu, konsoliduje i umożliwia wygodne korzystanie z nich zarówno przez inne systemy (np. e-commerce), jak i przez handlowców, marketing, trade marketing czy dział zakupów.

- Przed wdrożeniem PIM w naszych informacjach produktowych dominowały raczej atrybuty operacyjno-logistyczne, była to raczej kartoteka niż oferta. Dziś możemy nie tylko wystawiać atrakcyjną, bogatą i przejrzystą ofertę w kanałach digital, ale też daliśmy funkcjonalne narzędzie naszym handlowcom do lepszego zapoznania się z naszą ofertą i zaprezentowania jej naszym Klientom - Józef Kostecki, Dyrektor ds. Zarządzania Procesami i Projektami Iglotex.

Za wdrożenie systemu odpowiadała spółka e-point SA, która od ponad 20 lat projektuje, buduje, rozwija i utrzymuje portale oraz platformy wspierające sprzedaż. Projekt był podzielony na 4 etapy: analizę i wybór narzędzia, development, wdrożenie i miesięczną stabilizację powdrożeniową, która zakończyła się sukcesem.