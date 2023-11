IKEA opatentowała system minimalizujący ryzyko przewracania się mebli

Bezpieczeństwo produktu oraz klientów jest dla IKEA priorytetem. Marka spełnia najbardziej surowe wymogi prawne i standardy w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów w krajach, gdzie prowadzi działalność, a dodatkowo wyznacza jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania wewnętrzne. W IKEA, ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem to kluczowy element procesu rozwoju każdego produktu. Jeśli chodzi o meble do przechowywania, przymocowanie do ściany jest najpewniejszym gwarantem bezpieczeństwa. Funkcja „Przymocuj i Odblokuj” (ang. Anchor and Unlock) ma zachęcić użytkowników do zabezpieczenia w ten sposób swoich mebli.

Jak działa system „Przymocuj i Odblokuj”

Funkcja „Przymocuj i Odblokuj” pozwala na otwieranie w jednym momencie tylko ograniczonej liczby szuflad, jeśli mebel nie jest przymocowany do ściany. Zmniejsza to ryzyko przewrócenia, ale go nie eliminuje. Po przymocowaniu mebla do ściany włącza się mechanizm odblokowujący i można bezpiecznie otworzyć nawet wszystkie szuflady jednocześnie.

Najbezpieczniejsza komoda

Pierwszymi dostępnymi na całym świecie produktami IKEA, które wyposażone są w system „Przymocuj i Odblokuj” są komody VIHALS. Klienci IKEA mogą wybierać spośród trzech różnych wersji: komody z 4 szufladami i dwóch wersji komód z 6 szufladami. Komody VIHALS są częścią serii rozwiązań do przechowywania o tej samej nazwie – można je łatwo łączyć, aby uzyskać spójny wygląd w całym domu. Wersja komody z 4 szufladami doskonale spełnia potrzeby osób mieszkających na małych powierzchniach i jest najbardziej popularna wśród klientów, a teraz jest również dostępna w nowej niższej cenie – o 200 zł taniej. Produkty wyposażenia domu w przystępnych cenach to istota działalności IKEA, nie może odbywać się to jednak kosztem jakości czy bezpieczeństwa.

W IKEA stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Przeprowadzamy ponad milion testów rocznie, aby zapewnić, że nasze produkty są trwałe i bezpieczne w użyciu. System ‘Przymocuj i Odblokuj’ ma na celu nie tylko zwiększać bezpieczeństwo mebla, ale również przypominać klientom - ilekroć będą chcieli otworzyć wszystkie szuflady na raz, bez przymocowania mebla do ściany - że to mocowanie jest niezbędne, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Komoda VIHALS to pierwszy produkt z takim rozwiązaniem - kolejne pojawią się w niedalekiej przyszłości. W nadchodzących latach będziemy nadal opracowywać produkty z innowacyjnymi funkcjami zwiększającymi stabilność i bezpieczeństwo użytkowania dla naszych klientów na całym świecie. Rozwiązania te nie będą takie same dla każdego produktu, funkcje będą wbudowywane w meble w zależności od potrzeb" – mówi Bartosz Grund, lider ds. wymagań i zgodności produktu w IKEA Retail w Polsce.

- Nasz dom powinien być bezpieczny dla całej rodziny. Dlatego każdorazowo do wszystkich komód dołączane są okucia zabezpieczające umożliwiające przymocowanie ich do ściany, co jako IKEA zawsze rekomendujemy – dodaje.

Niedawno IKEA zaprezentowała też szafkę z szufladami GREÅKER, której niestandardowe zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi tylko pod pewnym kątem, aby jeszcze bardziej zwiększyć stabilność. W ofercie IKEA znajdziemy również wiele produktów, których jedynym zadaniem jest zapewniać bezpieczeństwo, takich jak blokady na okna lub drzwi, antypoślizgowe maty czy ochronne nakładki na narożniki szafek i blatów.

IKEA ogłasza zobowiązanie patentowe i zachęca innych producentów do wykorzystywania funkcji „Przymocuj i Odblokuj”

IKEA czerpie z 80-letniego doświadczenia w tworzeniu mebli do domu. W oparciu o tę wiedzę, badania i rozwój powstał szereg rozwiązań w zakresie stabilności mebli do przechowywania ubrań. IKEA ma nadzieję wpływać na zmiany w branży meblarskiej i ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przewróceniem się mebli, umożliwiając jednocześnie bezpieczniejsze życie w domu. W tej kwestii IKEA mocno wierzy we współpracę, zachęcając innych producentów mebli do skorzystania z jej patentu „Przymocuj i Odblokuj”.

IKEA chce projektować produkty, które wytrzymają codzienne domowe wyzwania, a przez to sprawią, że dom stanie się bezpieczniejszym i lepiej pomyślanym. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w IKEA.