IKEA zamyka laboratorium innowacji

IKEA zamyka Space10

Space10 powstało w 2014 roku w wyniku współpracy Ikei z duńskim kolektywem projektowym ArtRebels, który zaprojektował kolekcję mebli dla IKEA. Laboratorium działało niezależnie od sprzedawcy detalicznego, który poniósł koszty uruchomienia tego projektu. Współpraca wzmocniła kulturę innowacji w Ikei i pomogła sprzedawcy trzymać rękę na pulsie. Punktem wyjścia zawsze było to, jak IKEA może pomóc w stworzeniu lepszej przyszłości dla świata i konsumentów.

Jak wskazuje serwis retaildetail.eu, przez lata laboratorium wykonało ogrom pracy: wspierało Ikeę w opracowywaniu nowych strategii i inwestycji związanych z rozwojem miast, zdrowszym i bardziej zrównoważonym menu oraz nowymi produktami i usługami.

Space10 odpowiada za innowacje w IKEA

Efektem współpracy jest między innymi aplikacja w technologii wirtualnej rzeczywistości Ikea Place, która pozwala klientom wizualizować, jak mebel będzie wyglądał w ich wnętrzu. Platforma pomogła także Ikei pomyśleć o sklepach miejskich.

W 2018 roku Space10 wywołało zamieszanie Bug Burgerem, burgerem na bazie buraków, pasternaku, ziemniaków i mącznika. Nie trafił on do restauracji giganta meblowego, ale udało się to wegetariańskim klopsikom i roślinnemu hot dogowi.

- Ostatecznie osiągnęliśmy wszystkie cele, jakie sobie wyznaczyliśmy nawiązując współpracę. Kończymy ją w wielkim stylu – mówią współzałożyciele Simon Caspersen i Kaave Pour.