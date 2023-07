Ikea zarządza pracownikami za pomocą AI od One2tribe

One2tribe pracuje również nad nowymi rozszerzeniami dla swojej platformy w oparciu o zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji.

- Nasza platforma oferuje zaawansowane rozwiązania zwiększające zaangażowanie pracowników na wielu płaszczyznach działalności organizacji. W przypadku Ikea kluczowym czynnikiem był rozwój elementów grywalizacji (wykorzystanie elementów gier – red.) angażujących pracowników do nauki i osiągania wyników biznesowych. Aneks przedłużający współpracę z Ikea Retail jest potwierdzeniem efektów naszego systemu. W przeciągu roku jest to kolejne już rozszerzenie umowy przy stale rosnącej kwocie zamówienia - wyjaśnia Radosław Sosnowski, prezes One2tribe.

W przypadku Ikea kluczowym czynnikiem był rozwój elementów grywalizacji (fot. mat. pras.)

Sztuczna inteligencja w Ikei

One2tribe w znacznym stopniu opiera swoją strategię na dynamicznie rosnącym rynku oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia. W tym celu pracuje nad znaczącym rozszerzeniem swojej platformy Tribeware. Główny produkt technologiczny firmy ma stać się narzędziem do inteligentnego wzmacniania (Intelligent Augmentation) pracowników. Dla One2tribe oznacza to dwa kierunki rozwoju technologicznego, które będą oparte o rozbudowę systemów machine learning oraz integrację platformy, aby mogła działać z zewnętrznymi systemami, narzędziami, urządzeniami IOT oraz silnikami sztucznej inteligencji.

- Już teraz jesteśmy na etapie testowania integracji nowych narzędzi bazujących na AI, które są w stanie skrócić miesięczną pracę do zaledwie kilku minut. Widzimy dużą potrzebę tego rozwiązania ze strony globalnych klientów, dlatego chcemy niezwłocznie wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku oferując funkcjonalne rozszerzenie naszej platformy. Liczę, że niebawem będziemy w stanie szerzej zaprezentować efekty naszej pracy - informuje Wojciech Ozimek, założyciel i wiceprezes One2tribe.

- Jesteśmy na etapie testowania integracji nowych narzędzi bazujących na AI - mówi Wojciech Ozimek (fot. mat. pras.)

Ikea „All AI Company”

Spółka w swojej strategii rozwoju na lata 2023-2026 poinformowała, że planuje zaimplementować wizję „All AI Company”, dzięki której jej pracownicy i procesy wewnętrzne będą wspierane przez sztuczną inteligencję. Działania te rozpoczynają się od zastosowań platformy Tribeware, przez tworzenie scenariuszy i zawartości funkcjonujących na niej, do obsługi procesów wewnętrznych - jak sprzedaż czy marketing.

One2tribe oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, która łączy w sobie funkcje planowania i przydzielania zadań, pracownikom i kontrolowanie ich realizacji oraz system e-commerce do dystrybucji nagród. Z aplikacji o cechach systemu motywacyjnego korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmaceutycznej oraz finansowej.