Ile prądu wyprodukowały sklepy i magazyny Aldi?

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. Jednocześnie ALDI Nord zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 roku – czytamy w opublikowanym przez Grupę Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.