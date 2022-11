Inflacja napędza kradzieże sklepowe. Zabezpieczenia na maśle i serze

Z danych zaprezentowanych przez Komendę Główną Policji wynika, że od stycznia do czerwca 2022 r. mieliśmy w Polsce 17 219 przestępstw w związku z kradzieżą sklepową. Dla porównania, w tym samym okresie przed rokiem było ich "tylko" 13 491 .

Wysokie ceny paliw uderzają też w stacje benzynowe. Liczba kradzieży kwalifikujących się jako przestępstwa w tego typu placówkach wzrosła w omawianym okresie z 1080 do 1543 , a wykroczeń z 29 136 aż do 43 515 .

To ogromne wzrosty, które nie pozostają bez wpływu na przychody i zyski sprzedawców detalicznych. Nic więc dziwnego, że popularna sieć dyskontów zaczęła elektronicznie zabezpieczać nawet masło, a mniejsze sklepy osiedlowe coraz częściej przenoszą je do zamykanych gablot przy kasach.

Niestety, w całej branży detalicznej właściciele sklepów twierdzą, że poziom kradzieży jest już „poza dotychczasową skalą ”, co wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań, aby zapobiec dalszym stratom. Sprzedawcy detaliczni starają się ograniczyć szkody spowodowane stratami detalicznymi stosując różnorodne rozwiązania - od jednokierunkowych punktów wejścia i wyjścia na alejkach z produktami o wysokiej wartości, aż po zwiększone wykorzystanie etykiet zabezpieczających lub zamykanych gablot – wszystko to po to, aby odstraszyć złodziei i móc szybko reagować incydenty kradzieży sklepowych, a jednocześnie ochronić swoje malejące zyski.

Coraz więcej kradzieży przedmiotów o niskiej wartości jak masło

I chociaż zorganizowani lub wyćwiczeni złodzieje sklepowi mają tendencję do atakowania towarów o wysokiej wartości, które łatwo później sprzedać – takich jak alkohol, maszynki do golenia czy elektronika – to sprzedawcy detaliczni są świadkami znacznego wzrostu liczby złodziei sklepowych, którzy dopuszczają się przestępstwa po raz pierwszy. Ci ostatni najczęściej kradną codzienne przedmioty o niskiej wartości. Ten niefortunny trend zmusza sklepy do instalowania urządzeń antykradzieżowych na artykułach o niskiej wartości, jednak o dużym wolumenie kradzieży, takich jak np. masło czy ser .

Ochrona zysków za pomocą technologii. Anteny przeciwkradzieżowe

Wielu sprzedawcom detalicznym pomaga skutecznie chronić ich produkty elektroniczny system przeciwkradzieżowy EAS . Na przykład bramki umieszczone przy wejściach/wyjściach sklepów ostrzegają pracowników, gdy klienci próbują odejść z towarami nie płacąc za nie. Nie tylko zapewniają one zaawansowane zabezpieczenia, ale sama ich obecność silnie odstrasza potencjalnych złodziei sklepowych. Postępy w systemie EAS oznaczają jednak, że sprzedawcy detaliczni mogą teraz oczekiwać czegoś więcej i zacząć uwzględniać anteny w projektach sklepów i strategiach zakupów klientów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Anteny przeciwkradzieżowe – w tym rodzina NEO firmy Checkpoint – mają teraz zwiększony zasięg wykrywania, niektóre nawet do 2,7 metra. Oznacza to, że można teraz zabezpieczyć szersze przejścia i wejścia, które były historycznie trudne do ochrony.

Jednak anteny EAS to tylko jeden z elementów układanki bezpieczeństwa i działałyby wyłącznie jako placebo, gdyby nie tagi i etykiety przymocowane do produktów. Etykiety zabezpieczające, które można przymocować zarówno w sklepie lub już na etapie produkcji, to niezwykle złożone technologiczne produkty. Często pozostają one nawet niezauważone przez klientów, ponieważ zapewniają dyskretną ochronę, przy minimalnym wpływie ich widoczności na markę lub opakowanie. Jednak dostępnych jest również wiele innych tagów i etykiet, które zapewniają znacznie bardziej widoczną, jawną ochronę przed kradzieżą na poziomie sklepowej półki.

Ochrona przed przestępczością zorganizowaną

Zorganizowana przestępczość detaliczna od dawna stanowi problem w branży detalicznej. Jednak, gdy czynniki ekonomiczne zaczynają wpływać na całą populację, jest to jeden z tych problemów, który niestety ma tendencję do pogłębiania się. W miarę, jak konsekwencje niebotycznej inflacji zaczną uderzać w gospodarstwa domowe, coraz więcej grup będzie szukało sposobów na kradzież produktów, próbując pokonać środki bezpieczeństwa w sklepach.

W tym przypadku sprzedawcy detaliczni muszą upewnić się, że są przygotowani na takie próby, jednocześnie biorąc pod uwagę doświadczenie zakupowe - klienci nie chcą być zniechęceni do wejścia do sklepu, czy też nie można im zabraniać dotykania produktów, ponieważ zostały one zamknięte w gablotach. Konsumenci chcą mieć możliwość dotykania, odczuwania i angażowania się w przedmioty, zanim zdecydują się je kupić.