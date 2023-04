ING na EEC 2023: Banki też są omnichannelowe

Koszty banków też rosną

Ewa Łuniewska zwróciła uwagę, że konsumenci oczekują możliwie jak najniższych kosztów usług po stronie banku. - Klienci myślą, że banki będą zarabiać "w tle", a tak naprawdę koszty naszych usług też rosną, zarówno jeśli chodzi o technologię, jak również o podstawowy koszt, czyli koszt pieniądza, bo rosną stopy procentowe - tłumaczyła.

Banki działają w modelu omnichannel

Wiceprezes zarządu ING Bank Śląsk dodała, że jej firma działa w modelu omnichannel. - Być może nie patrzy się nas po tym kątem, ale mamy zarówno oddziały stacjonarne, jak i bankowość mobilną oraz internetową, czyli pełną omnikanałowość - wskazała Ewa Łuniewska.

Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub EXO RIGO, zauważył, że to właśnie banki były pionierami tego modelu sprzedaży. - To, co było w sektorze bankowym kilka lat temu, dopiero teraz staje się udziałem retailu. Obserwujmy banki i fintechy, to forpoczta trendów - powiedział.