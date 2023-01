InPost dostarczył 30 mln paczek autami elektrycznymi, w tym roku podwoi flotę

InPost inwestuje w ekologiczne projekty

- Aktualnie w naszej flocie posiadamy 463 elektryczne auta dostawcze, a do końca tego roku zamierzamy podwoić ich liczbę. Poszerzanie e-floty to nie jedyne działanie, które sprzyja zielonej transformacji w logistyce. W naszych oddziałach regularnie wdrażamy rozwiązania przyjazne naszej planecie jak chociażby instalujemy sieć ładowarek do aut elektrycznych. Już dziś w 30 naszych oddziałach zamontowanych jest 401 punktów ładowania. Staramy się również wprowadzać inne usługi, jak Ekozwroty, czy nadawanie paczek bez potrzeby drukowania etykiety. Na uwagę zasługuje również program InPost Green City. W ramach tej inicjatywy wspólnie z włodarzami polskich miast podejmujemy systematycznie nowe działania, które pomagają w zielonej transformacji lokalnym społecznościom. - mówi Sebastian Anioł, dyrektor działu innowacji logistycznej InPost.

Zainaugurowany w marcu 2021 roku program InPost Green City zakłada współpracę pomiędzy firmą InPost, a samorządami lokalnymi. Tylko 2022 roku w ramach programu przeprowadzono 15 inicjatyw, a do samego InPost Green City dołączyło 20 miast. Obecnie obejmuje on współpracę z 44 samorządami.

InPost - co wiemy o spółce

Założony przez Rafała Brzoskę InPost to obecnie wiodąca platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w Polsce. Jej pierwsze automaty paczkowe (Paczkomat®) oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i bardzo szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś oparta o te urządzenia jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie niemal 28 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego ponad 19 tysięcy w Polsce. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e- sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i w automatach paczkowych obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego sukcesu biznesowego Polski na arenie europejskiej. Usługi InPost są dziś dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpani, Portugali i krajach Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.