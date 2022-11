InPost powiększa flotę samochodów elektrycznych

InPost, posiadający obecnie 306 elektrycznych aut dostawczych, zamówił 174 nowe auta EV, w tym 100 Fordów E-Transit oraz 74 samochody marki Stellantis zaadaptowane przez firmę VOLTIA oraz Mercedesy eSprinter.

Dzięki nowym zakupom elektryczna flota InPost składająca się z blisko pół tysiąca pojazdów EV – największa w Polsce wśród firm kurierskich – będzie dostarczała przesyłki w najważniejszych miastach partnerskich programu Green City w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Firma sukcesywnie zwiększa odsetek aut elektrycznych w swojej flocie konsekwentnie realizując w ten sposób strategię ESG.

InPost ogranicza emisję CO2

- Już teraz Paczkomat® InPost to najbardziej ekologiczna forma dostawy z dostępnych na rynku opcji w e-commerce. Przykładowo jeden kurier dystrybuujący przesyłki do naszych automatów, dostarcza do 4-5 urządzeń ok. 1000 w ciągu dnia pracy. Natomiast kurier w tradycyjnej formule door-to-door doręcza średnio 75 przesyłek. Oznacza to, że wybierając usługi InPost klienci przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 aż o 75% – podkreśla Dariusz Lipiński, wiceprezes zarządu InPost.

- Idziemy o krok dalej i jako lider nadajemy kierunek zmianom zachodzącym w naszej branży. Dlatego inwestujemy w powiększenie naszej floty aut elektrycznych, a przy okazji realizujemy cele, jakie sobie postawiliśmy, aby do 2040 roku nasza działalność była zeroemisyjna dla środowiska - dodaje.

InPost inwestuje w ekologiczną flotę

InPost rozwija swoją flotę aut elektrycznych, które wykorzystywane będą przez kurierów oraz na potrzeby dostaw do urządzeń Paczkomat® w polskich miastach, będących partnerami programu InPost Green City. Jednym z głównych celów programu jest wymiana floty aut spalinowych na samochody zasilane prądem.

Nowe auta, które trafią do floty InPost w 2022 roku to 100 sztuk samochodów dostawczych Ford E-Transit, zapewniających 255 km zasięgu oraz 12m3 przestrzeni załadunkowej. Ponadto w szeregach InPost pojawi się 74 nowych samochodów dostawczych, w tym samochody marki Stellantis z adaptacją firmy VOLTIA, które zapewnią do 200 km zasięgu w mieście, oraz 11m3 przestrzeni i ładowności 900 kg, a także Mercedes-Benz eSprinter o parametrach: do 120 km zasięgu i 11 m3 przestrzeni załadunkowej i ładowności 850 kg. Partnerem finansowym rozwoju floty samochodów elektrycznych InPost jest Arval Service Lease Polska.

InPost Green City - o co chodzi w tym programie

Program InPost Green City wspiera rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city” poprzez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług, rozwój optymalnej i ekologicznej sieci urządzeń Paczkomat® oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Program przewiduje również rozwój szeregu nowoczesnych usług dla mieszkańców, takich jak m.in. ładowarki elektryczne zlokalizowane w pobliżu urządzeń Paczkomat®, rozwój transportu przyjaznego środowisku, czy nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze. Dodatkowo, w miastach partnerskich przedsiębiorstwo zamierza w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać swoją flotę dostawczą na samochody elektryczne. Obecnie przy urządzeniach Paczkomat® układana jest kostka brukowa o właściwościach antysmogowych.