InPost rozbudowuje flotę aut elektrycznych

Firma w ramach strategii dekarbonizacji sukcesywnie powiększa flotę ekologicznych aut dostawczych, a także samochodów frachtowych. Ekologiczna flota InPost obejmuje też 15 ciągników siodłowych z napędem LNG.

To kolejny krok w kierunku zmniejszania emisji CO2 w transporcie. W 2022 roku blisko 30 mln paczek trafiło do adresatów za pośrednictwem auta EV InPost.

Ekologiczna flota InPost to największa tego typu flota w Polsce

– Jesteśmy pionierem wśród firm logistycznych w Polsce, jeśli chodzi o ekologiczną flotę i obecnie mamy także największą flotę samochodów elektrycznych w Polsce. Myślimy o każdym aspekcie ekologii w dostawach przesyłek, wspierając najbardziej ekologiczne rozwiązanie, jakim jest urządzenie Paczkomat® InPost. Wraz z GreenWay inwestujemy w sieć stacji ładowania elektryków w całej Polsce. Do tego wpieramy eko inicjatywy w polskich miastach w ramach programu InPost Green City. To pokazuje naszą odpowiedzialność za planetę i kontrybucję naszego biznesu dla społeczności – podkreślił Sebastian Anioł, dyrektor Działu Innowacji Logistycznych InPost.

Ponadto InPost we współpracy z GreenWay zainstalował już ponad 500 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat®. Do końca tego roku InPost i GreenWay rozbuduję tą sieć do 700 punktów.

InPost Green city - co to za projekt

W ramach długofalowej strategii ESG, firma realizuje program InPost Green City. Głównym celem programu jest ograniczanie emisji CO2 i ruchu samochodowego w centrach polskich miast, a także podarowanie mieszkańcom narzędzi, dzięki którym będą mogli brać aktywny udział w ekologicznej rewolucji.

W ramach programu firma realizuje inwestycje związane z zazielenianiem terenów miejskich, projekty edukacyjne oraz wdraża rozwiązania w duchu filozofii „Smart City” – takie, jak montowanie stojaków na rowery, czujników powierza czy wymiana tradycyjnej floty kurierskiej na pojazdy elektryczne.

W programie InPost Green City uczestniczy już 48 miast, m.in. Kraków, Łódź, Częstochowa, Kielce, Wałbrzych, Zielona Góra, Sopot, Rybnik, Białystok, Bobrowniki, Chełm, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Bytom, Wrocław, Świdnica, Jelenie Góra, Starachowice, Suwałki, Konin, Pabianice, Nowy Sącz, Piła, Tarnobrzeg, Łomża, Gdańsk, Tarnowskie Góry, Skarżysko-Kamienna, Lublin, Legionowo.

Przykładowo w Warszawie, w ramach programu, InPost kolejny rok realizuje umowę z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. InPost ponownie został Głównym Partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy miasta z firmami i innymi podmiotami, które chcą zaangażować się w realizację zielonej polityki Warszawy.

Samochody w ekologicznej flocie InPost

· blisko 50 szt Mercedesów eSPRINTER

· blisko 300 szt Nissanów eNV200 w zabudowie VOLTIA

· 600 szt Ford eTransit

· 12 szt Opel Vivaro-e w zabudowie VOLTIA

· 40 szt Peugeot e-Expert w zabudowie VOLTIA

· 4 szt Renault Megane e-Tech

· 7 szt Peugeot ePartner