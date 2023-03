Insbuy nawiązuje nowe partnerstwa i startuje z kampanią TV

- Naszymi użytkowniczkami są głównie kobiety, żyjące w dużych miastach, ale nie tylko, wykształcone, pracujące, dysponujące własnym budżetem, dobrze sytuowane, zainteresowane tematyką urządzania wnętrz. Każda z nich szuka przeróżnych rzeczy, w odmiennych stylach – mówi Mikołaj Krzemiński, CEO Insbuy, a zarazem twórca aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. - Zależy nam na tym, by zaspokoić wszystkie te potrzeby i wszystkie gusta, ale także inspirować kobiety do poszukiwania własnego stylu. Dlatego bardzo cieszy nas każde partnerstwo, począwszy od tych pozyskanych od momentu powstania aplikacji aż po te najnowsze. W Insbuy wierzymy, że zarówno naszym użytkowniczkom, jak i partnerom niesiemy realną wartość. Do tej pory nie było na rynku takiego narzędzia, które pozwoliłoby marketerom mierzyć realny wpływ obecności na dużym ekranie na konwersje i sprzedaż - dodaje.

Partnerzy Insbuy, kampania telewizyjna

Od początku lutego do grona partnerów dołączyła Dekoria, znana w całej Europie polska marka oferująca dekoracje do domu.

W marcu do grona partnerów dołączą firmy: manufaktura mebli stalowych Desiva, producent mebli dziecięcych Bami, czyli Bocian – Fabryka Mebli Tadeusz Bocian, Luxury Products - największy katalog dóbr luksusowych na świecie, oferujący meble szyte na miarę sklep Megis Meble, a także polski producent oświetlenia 4 Concepts.

Niedawno Insbuy nawiązał również współpracę z Atoato – poznańskim biurem architektonicznym, zajmującym się projektowaniem wnętrz, prowadzącym również bloga o tej tematyce. Trwają również negocjacje i testy w aplikacji z producentem designerskich mebli DotDesign.

Od jesieni ub.r. w aplikacji dostępne są meble i dodatki prezentowane w produkcjach kobiecej stacji tematycznej z portfolio CANAL+ - DOMO+, zasięgowego kanału ogólnotematycznego Tele5.

Insbuy współpracuje również z Youtuberami – twórcami kanałów Aranżacja Wnętrz (165 000 subskrypcji; 17 287 291 wyświetleń) oraz Wnętrza Zewnętrza (110 000 subskrypcji; 18 681 152 wyświetlenia).

- W marcu startujemy z kampanią telewizyjną w kobiecych kanałach TVNu – HGTV i TVNStyle – komentuje Mikołaj Krzemiński – Mamy nadzieję, że obecność w telewizji znacząco przełoży się na rozpoznawalność naszej marki i liczbę pobrań aplikacji. Mamy ambitne cele i chcemy dalej się rozwijać, pozyskując zarówno nowe użytkowniczki, jak i kolejnych partnerów z branży Dom i Ogród - zaznacza.

Aplikacja mobilna insbuy

Aplikacja mobilna insbuy na rynku istnieje od września 2020 roku. Powstała z myślą o widzach telewizyjnych kanałów i programów wnętrzarskich. Za jej pośrednictwem widzowie mogą w prosty sposób namierzyć i nabyć wypatrzony w telewizji mebel lub dodatek (lampę, wazon, poduszkę etc). Jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników urządzeń z systemem iOS i Android. W ciągu niespełna 2 lat ściągnięto ją ponad 70 000 razy, tygodniowo korzysta z niej średnio ponad 3 000 osób, a wartość zakupionych w ten sposób produktów sięgnęła 20 000 000 zł.

Insbuy jest rozwiązaniem dla marketerów z kategorii Dom i Ogród, którzy w czasie rzeczywistym zyskują możliwość zmierzenia skuteczności reklamy TV i jej realnego wpływu na sprzedaż. Innowacyjną ciekawostkę stanowi zaplecze techniczne aplikacji – bazuje ona na opracowanej przez polskich inżynierów autorskiej technologii rozpoznawania obrazu i maszynowego uczenia się.