Instalację chłodniczą można wymienić bez zamykania sklepu

Maurycy Szwajkajzer

Przyczyn potrzeby wymiany całej instalacji chłodniczej jest wiele. Ucieczka od popularnych freonów, oszczędność energii lub zużycie istniejącej instalacji to tylko niektóre z możliwych.

W obiektach o powierzchni handlowej 5000 mkw. kompletną wymianę instalacji chłodniczej z zamknięciem sklepu typowo wykonuje się w czasie około 1 miesiąca, ale przy odpowiednim planowaniu można to zrealizować nawet w 7 dni. W swojej praktyce większość realizacji udało mi się wykonać metodą bez zamykania sklepów (80% przypadków). Jedynie w 20% przypadków obiekty były zamykane, a główną przyczyną tego były rozległe zmiany handlowe - przekonuje Maurycy Szwajkajzer, członek zarządu Enreco.

Pomimo, że instalacja chłodnicza biegnie przez cały sklep to zamykać placówkę trzeba tylko w przypadku, gdy poza instalacją chłodniczą sklep przechodzi także kompletną zmianę formatu, łącznie z wymianą posadzki. Aby sklep funkcjonował bez zakłóceń należy zbudować nową instalację chłodniczą niejako równolegle do istniejącej:

• źródło chłodu - należy znaleźć miejsce (oraz możliwość zasilania elektrycznego) na nowe agregaty w istniejącej maszynowni lub wyznaczyć nową. W przypadku, kiedy takiego pomieszczenia nie ma, możliwe jest postawienie kontenera technicznego;

• rurociągi - należy poprowadzić nowe rurociągi do komór chłodniczych, mebli chłodniczych i pozostałych urządzeń (np. maszyn do lodu). Rurociągi na zapleczu budowane są w dzień, a na sali sprzedaży w nocy;

• skraplacz - należy znaleźć miejsce dla nowego skraplacza upewniając się, że spełnia lokalne wymogi głośności i nie przenosi wibracji na budynek. Jeśli to możliwe, należy unikać lokalizacji, które wymagają prac konstrukcyjnych, a co za tym idzie pozwolenia na budowę;

• meble chłodnicze - wymienia się tylko w nocy, wyspa po wyspie, jednocześnie przełączając je systematycznie na nową centralę;

• komory chłodnicze - przełącza się jedna po drugiej pod nowy układ chłodniczy. Prace te mogą być kłopotliwe dla obsługi sklepu, ale nie dla klientów – dobrze więc, aby odbywały się w dzień.

Gdy wszystkie wyżej wymienione czynności zostaną wykonane, stara instalacja chłodnicza jest wyłączana.

Ekspert wskazuje, że w czasie wymiany instalacji należy:

Upewnić się, że nowa instalacja chłodnicza spełnia wymogi (efektywność energetyczna, przepisy, itd.)

Zastanowić się, które z elementów zdemontowanych są wartościowe. Odessany czynnik chłodniczy można zazwyczaj wykorzystać na innych obiektach.

Możliwe dużo prac wykonywać w dzień (wszystkie poza strefą sprzedaży). Taka praca jest tańsza, łatwiejsza i mniej narażona na nieprzewidziane trudności.

Wymagać, aby miejsce nocnych robót na sali sprzedaży rano było uprzątnięte.

Przygotować się na trudności handlowe, dlatego warto rozważyć mniejsze zatowarowanie.