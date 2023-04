Integracja kasy fiskalnej z terminalem. Sieci muszą to zrobić do końca przyszłego roku

Celem ustawowego obowiązku integracji, czyli połączenia kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, jest uproszczenie procesu obsługi klienta m.in. poprzez automatyczne przekazywanie informacji o kwocie transakcji z kasy do terminala.

Ostateczny termin przeprowadzenia tego procesu mija z końcem 2024 r., a na firmy, które tego nie zrobią na czas, mogą być nakładane kary pieniężne sięgające nawet kwoty 5000 zł.

PolCard from Fiserv pomaga przedsiębiorcom w dostosowaniu się do przepisów prawa, ponieważ posiada gotowe rozwiązania integracyjne ze wszystkimi modelami kas fiskalnych online. Natomiast dla firm z branż, które najczęściej korzystają z oprogramowania kasowego, marka opracowała już ponad 200 gotowych integracji z terminalami płatniczymi. W ostatnim czasie PolCard from Fiserv wprowadził także możliwość integracji na tzw. kasach offline.

Połączenie terminala z kasą fiskalną

Warto pamiętać, że połączenie terminala z kasą fiskalną to nie tylko obowiązek prawny, lecz także liczne korzyści, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.

- Wielu przedsiębiorców zwleka z ich wdrożeniem, mimo że czasu jest już coraz mniej. Warto wspomnieć, że obecnie integracja może być przeprowadzona na praktycznie każdym sprzęcie – także na tzw. kasach offline – mówi Robert Andrukiewicz, dyrektor ds. rozwoju produktów w Fiserv Polska S.A., działającym pod marką PolCard from Fiserv.

PolCard from Fiserv oferuje przeprowadzenie integracji na kasach z elektronicznym zapisem kopii (tzw. kasach offline), które nie są objęte ustawowym obowiązkiem. Marka właśnie rozszerzyła możliwość oprogramowania swoich terminali o współpracę z kolejnym protokołem, który obsługuje integrację z kasami offline marki Novitus produkowanych przez firmę COMP. Dzięki temu, przedsiębiorcy, którzy korzystają z tego typu kas, mogą również zautomatyzować i uprościć procesy w swoich firmach.

Integracja – jakie niesie korzyści?



- Integracja rozwiązania kasowego z terminalem płatniczym to przede wszystkim lepsza i sprawniejsza obsługa. Kasjer bądź kasjerka nie musi już ręcznie wpisywać na terminalu kwoty, pojawia się ona automatycznie, bez ryzyka błędu ludzkiego. Dzięki takiemu usprawnieniu procesu realizacja płatności jest dużo szybsza i bezpieczniejsza. To z kolei sprawia, że kolejki są mniejsze, doświadczenia konsumentów są lepsze, ich zainteresowanie rośnie, a przedsiębiorca pomnaża zyski. Co więcej, w przypadku gdy tym rozwiązaniem jest system kasowy, integracja pozwala skorzystać z bogatej oferty usług dodatkowych oferowanych na terminalu. Obecnie z licznych udogodnień związanych z integracją mogą skorzystać także posiadacze kas offline marki Novitus - mówi Robert Andrukiewicz.

Integracja w praktyce

Aby zintegrować kasę fiskalną online z terminalem płatniczym wystarczy w odpowiedni sposób skonfigurować oraz połączyć oba urządzenia za pomocą kabla lub bezprzewodowo (np. poprzez Bluetooth lub Wi-Fi). Cały proces odbywa się za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego ECR-EFT, który pozwala na wymianę informacji (w szczególności tych aktywujących urządzenia płatnicze oraz dotyczących transakcji m.in. kwoty i statusu transakcji). Natomiast integracja z systemami kasowymi jest realizowana poprzez protokół ECR-POS, którego właścicielem i dostawcą jest Fiserv Polska.