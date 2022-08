Inteligentne przymierzalnie w sklepie Gomez w Forcie Mokotów

Marka Gomez rozwija własny koncept sprzedażowy. W przymierzalniach warszawskiego salonu właśnie udostępnione zostały kolejne funkcjonalności. Goście zyskali dostęp do ekranów multimedialnych z technologią RFID.

Jak działają inteligentne przymierzalnie?

Co to oznacza w praktyce? Klient, od razu po wejściu do przymierzalni, otrzyma podstawowe informacje na temat produktów, które wniósł. Szczegóły wraz z opisami i dostępnymi rozmiarami pojawią się na ekranie.





- Dodatkowo wyświetlone zostaną propozycje kompletnych zestawów, przygotowane przez stylistów Gomez. Klient, bezpośrednio z poziomu garderoby, może zamawiać nie tylko inne rozmiary, ale także kolejne produkty, spośród tych, które zostały uwzględnione w rekomendacji stylizacyjnej. W efekcie znacznie usprawnia to cały proces zakupowy – mówi Jakub Kwiatkowski, wiceprezes zarządu Gomez.

Zmienne oświetlenie w przymierzalniach pozwala dostosować natężenie światła do własnych preferencji. Dzięki temu klient może sprawdzić, jak dana stylizacja będzie prezentowała się, np. w ciągu dnia, a jak w świetle wieczorowym. Do dyspozycji kupujących są styliści.

Komfortowe zakupy

– Zależy nam na tym, aby zakupy w Gomez były jak najbardziej komfortowe. Zauważyliśmy, że wielu z naszych gości z powodzeniem korzysta z urządzeń mobilnych i naszej aplikacji. Stąd pomysł, aby formułę prezentacji, przeglądania stylizacji i zamawiania produktów udostępnić na ekranach w

garderobach – dodaje Jakub Kwiatkowski.



Do przymierzalni wybrane rzeczy dostarcza asystent sprzedaży, a specjalny timer poinformuje o czasie oczekiwania. Każdy z produktów ma dedykowany kod QR, który można zapisać na telefonie i w dowolnym momencie przeczytać informacje na jego temat. Wybrane produkty klient zabiera do kasy, gdzie następuje finalizacja transakcji. W przyszłości marka planuje dalszy rozwój digitalizacji zakupów.