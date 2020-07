Intermarche odświeża sklepy zgodnie z konceptem "power"

Intermarche to złodzieje I kłamcy. Franczyzobiorcy pooglaszali upadłość z desperacji, ponieważ mają gigantyczne długi. Grupa Muszkieterów to dno Mają ma swoim koncie ludzką krew.

Maria 2020-07-28 18:40:48

W sklepie w Trzebiatowie kiedyś były towary wyprodukowane koło nas, Kołobrzegu czy Koszalina a teraz ich nie ma. Szkoda bo to co dobre i z naszego regionu szybko znikają. Nie mam już teraz po co iść do tego intermarche..