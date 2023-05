Interzero Polska dystrybutorem butelkomatów Sielaff

9 marca 2023 roku Sejm przyjął ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Jest to implementacja do polskiego prawa tzw. dyrektywy SUP (ang. Single Use Plastics). Jej efektem ma być ograniczenie stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, zaś niektóre z nich zostaną objęte zakazem sprzedaży.

Ustawa zakłada również roczne poziomy selektywnej zbiórki jednorazowych butelek plastikowych, jakie będą musieli osiągnąć producenci napojów. Od 2025 roku będzie to 77%, natomiast od 2029 już 90%. Producenci będą też ponosić koszty z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Na drodze do systemu kaucyjnego

Zmiany w polskim porządku prawnym związane z plastikową dyrektywą nakładają na producentów oraz wprowadzających napoje konieczność stworzenia systemu kaucyjnego, którym objęte będą m.in. butelki PET do 3 litrów a także butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra i puszki aluminiowe do 1 litra. Obowiązek odbioru używanych opakowań będzie dotyczyć jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 mkw. Na wprowadzenie przepisów związanych z systemem kaucyjnym wciąż czekamy.

Butelkomat jako praktyczna alternatywa

Butelkomaty jako urządzenia do obsługi systemu kaucyjnego to wygodne rozwiązanie, które automatyzuje zbiórkę odpadów i stanowi nowoczesną metodę wspierającą osiąganie wysokich poziomów zbierania, w tym i realizację celów określonych przepisami dyrektywy SUP. Z początkiem maja firma Interzero podpisała kontrakt z dostawcą systemów odbioru opakowań jednorazowych i wielokrotnego użytku w przemyśle spożywczym – firmą Sielaff, która jest liderem na rynku niemieckim i działa skutecznie od wielu lat.