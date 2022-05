Inwentaryzacja z wykorzystaniem RFID. Ile trwa, ile osób angażuje?

– Warto zaznaczyć, że w sklepach korzystających z RFID częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji jest dużo większa. Czas inwentaryzacji środków trwałych przy wykorzystaniu technologii RFID można skrócić nawet o 80 procent. Wszystko zależy od powierzchni sklepu i dostępności do np. kas, regałów, klimatyzatorów. Tagi stanowiące nieodłączny element RFID, mogą mieć najróżniejszy kształt: od papierowej metki po nitkę wszytą w ubranie. Wdrażając technologię RFID, otrzymujemy kompletną informację o posiadanym towarze oraz środkach trwałych. To oszczędność czasu, ale także minimalizowanie ryzyka pomyłki – wskazuje Paweł Trojanowski.

RFID to technologia umożliwiająca automatyczną i zdalną identyfikację przedmiotów, za pośrednictwem fal radiowych. Etykiety przymocowane do przedmiotów, zwane tagami, wysyłają sygnały radiowe, które są odbierane i interpretowane przez czytnik. Zdalna metoda zbierania informacji przyspiesza proces inwentaryzacji towarów. W zależności od modelu urządzenie jest w stanie odczytać ponad tysiąc znaczników w ciągu jednej sekundy. Następnie informacje, które pozyska, przesyła do bazy danych, gdzie można je wykorzystać zgodnie z potrzebami. Technologia pozwala także zapisać historię lokalizacji danego wyposażenia, która jest przydatna w sytuacjach kryzysowych.