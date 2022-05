iPhone z automatu? To już się dzieje!

Już kilka tysięcy osób skorzystało z automatów zlokalizowanych w trzech fińskich centrach handlowych: w Helsinkach, Turku i Tampere.

Umożliwiają sprzedaż używanych smartfonów, oddawanie do recyklingu starych urządzeń oraz jednocześnie zakup odnowionych iPhone’ów.

Jak działa “telefomat”?

Telefomaty Swappie skupują zarówno iPhone’y, jak i telefony z systemem Android (te drugie przekazuje po prostu do recyklingu), w pełni sprawne jak i zepsute. Firma wykonuje przelew na wskazany numer konta w ciągu jednego dnia roboczego. Środki ze sprzedaży telefonu można też wykorzystać od razu - na zakup odnowionego iPhone’a spośród aktualnie dostępnych w danym telefomacie.



Po stronie użytkownika korzystanie z telefomatu jest banalnie proste. Wystarczy udać się do centrum handlowego i oddać telefon do automatu. Maszyna natychmiast ocenia stan smartfona i na tej podstawie dokonuje jego wyceny. Przy pomocy uwierzytelniania IMEI sprawdza też, czy telefon nie został skradziony.



A co dzieje się dalej z używanymi telefonami? Są trzy opcje. Te poważnie uszkodzone trafiają do recyklingu. Jeśli są częściowo sprawne, ich części są wykorzystane do napraw innych telefonów. Nieuszkodzone trafiają do centrum technologicznego Swappie, gdzie są odnawiane i wystawiane na sprzedaż - na stronie Swappie czy w telefomatach .



W telefomacie klienci mogą nabyć odnowionego iPhone’a na takich samych zasadach jak w sklepie internetowym. Przysługuje im możliwość zwrotu w przeciągu 14 dni, a telefony są objęte 12-miesięczną gwarancją.

Telefomaty wyprodukował izraelski startup Cellomat, natomiast za całą logistykę odpowiada firma Swappie.

- Nie różni się ona od tego, czym zajmujemy się na co dzień. Można powiedzieć, że te automaty to model biznesowy Swappie w miniaturze. Bardzo podobny proces wyceny i sprzedaży oraz zakupu używanych smartfonów mogą przejść mieszkańcy wszystkich 15 krajów, w których działamy, dokonując transakcji na naszej platformie - zauważa Janne Korpela, Country Manager działającego w Polsce Swappie.pl.

Konsumenci chcą elektroniki z drugiej ręki

Duże zainteresowanie prototypowym rozwiązaniem pokazuje, jak duży potencjał jest w elektronice “leżakującej” na domowych półkach. Z badania Kantar dla firmy Swappie z ubiegłego roku wynika, że 87 proc. Polaków wymienia telefon na nowy w ciągu trzech lat od jego zakupu. Szacunki Swappie dla rodzimej Finlandii wskazują, że co piąty smartfon w tym kraju dostaje drugie życie i po odnowieniu wraca na rynek.

Kupowanie rzeczy z drugiej ręki przestało się kojarzyć wyłącznie z oszczędnością, a stało się przejawem troski o środowisko.

- Naszym celem jest spopularyzowanie korzystania z odnowionych telefonów, a automaty w przestrzeni publicznej są jednym ze sposobów na uczynienie tej praktyki jeszcze bardziej przyjazną. Rozwiązanie ma jak na razie charakter pilotażowy - mówi Janne Korpela ze Swappie.