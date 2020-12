iPOS stworzył kasę wirtualną na terminalu płatniczym

fot. iPOS, kasa wirtualna na terminalu płatniczym

iPOS, spółka z grupy OEX, stworzył kasę wirtualną na terminal płatniczy. W mobilnym rozwiązaniu pod nazwą iPOS pocket terminal zastąpi tradycyjną kasę rejestrującą. Do prowadzenia sprzedaży, przyjęcia płatności, wygenerowania paragonu czy faktury wystarczy terminal płatniczy z autorską aplikacją fiskalną. Trwa proces certyfikacji kasy wirtualnej iPOS pocket w Głównym Urzędzie Miar. Spółka przewiduje, że rozwiązanie trafi na rynek w pierwszym kwartale 2021 r.

Obecnie ustawodawca dopuszcza możliwość stosowania kas w formie oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), w branży HoReCa oraz transporcie. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, którzy korzystają z usług firmy iPOS będą mieć możliwość zaopatrzenia się w nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności i na specjalnych zasadach.

Przenośny iPOS pocket wspiera e-paragony i potrafi wysłać do właściciela punktu wyniki sprzedaży. Model może funkcjonować jako samodzielne urządzenie lub współpracować z innymi kasoterminalami należącymi do tego samego przedsiębiorcy.

– iPOS pocket to przełom nie tylko dla rynku fiskalnego, ale przede wszystkim dla gastronomii i retailu. Urządzenie zmieni procesy sprzedaży w niektórych branżach. Dotychczas nikt nie oferuje rozwiązania mobilnego, które nie byłoby tylko kasą rejestrującą. My stworzyliśmy narzędzie all-in-one z wartością dodaną, odpowiadające na potrzeby rynku. To konsekwencja realizacji wizji spółki, której zadaniem jest szeroko rozumiana cyfryzacja handlu – mówi Michał Pawłowski, członek zarządu iPOS SA.

Firma od 2017 wypuściła na rynek 3 kasoterminale homologowane na zasadach kas hadware’owych. Pocket uzupełni portfolio iPOS jako kasa wirtualna.

iPOS pocket, to rozwiązanie typu “mobilny kelner”. Pracownik na jednym kieszonkowym urządzeniu przyjmie zamówienie, wyśle je na kuchnię, rozliczy płatność kartą lub gotówką, wydrukuje paragon czy fakturę. Jeśli w restauracji będzie kilka kasoterminali, wszystkie będą ze sobą współpracowały, dając możliwość zarządzania całą salą. W przypadku zamówień realizowanych w dowozie, dostawca będzie mógł wykorzystać pocketa jako przenośne urządzenie fiskalno-płatnicze. Operacje ze wszystkich urządzeń przydzielonych pracownikom będą widocznie na platformie iPOS web, która jest centralą dla wszystkich kasoterminali.